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Средний ипотечный кредит в России достиг рекордной суммы в 2,25 млн рублей

УрБК, Москва, 14.11.2018. Средняя сумма ипотечного кредита в III квартале 2018 года выросла до 2,25 млн руб., что больше результата II квартала на 2,3%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».



Одновременно сократилось количество выданных ипотечных кредитов: в III квартале заключили 139 тыс. договоров, а во II — 142 тыс. Однако за III квартал было выдано 312,5 млрд руб., что больше показателя за аналогичный период 2017 года в 1,5 раза.



Объем выдач ипотеки по итогам девяти месяцев 2018 года (850 млрд руб.) практически сравнялся с выдачами за весь прошлый год (853 млрд руб.). В целом на ипотеку сейчас приходится более 25% рынка розничного кредитования в России, за год рост составил 5 п.п.



Соотношение мужчин и женщин среди ипотечных заемщиков примерно одинаковое. В основном ипотеку беру люди в возрасте 27-36 лет (таких свыше половины). Лишь 20% россиян берут ипотеку в том же банке, в котором у них уже есть кредиты, больше половины идут в другие банки. Для 25% россиян ипотека является первым кредитом в жизни.



«Мы наблюдаем рост объема выдач в денежном выражении практически по всем типам банковских продуктов, а по некоторым из них фиксируем очередные количественные и качественные рекорды. При этом сильного роста числа новых договоров не отмечается, объем растет в первую очередь за счет увеличения среднего чека. Это, в свою очередь, говорит о том, что банки тщательно сегментируют входящий поток заявок и готовы предоставлять надежным клиентам большие суммы», — заявил глава «Эквифакса» Олег Лагуткин.

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