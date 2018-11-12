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Газированные напитки в России могут подорожать на 20%

УрБК, Москва, 12.11.2018. Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на сладкие газированные напитки. Свою позицию он отразил в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья».



Как сообщает газета «Известия», нововведение будет способствовать переходу граждан на правильное питание — сегодня в стране ожирением страдает 2 млн человек. В Минздраве инициативу поддержали.



В 2017 году россиян, страдающих ожирением, стало больше на 6% (по сравнению с 2016 годом). Число пациентов, которым официально поставили этот диагноз, достигло 2 млн — 1,3% от населения страны.



Ранее Министерство здравоохранения уже предлагало ввести акцизы на сладкие напитки и продукты с избыточным содержанием соли. Инициатива была зафиксирована в проекте стратегии по формированию здорового образа жизни. В документе указывалось, что в России смертность от основных неинфекционных заболеваний, например, сердечно-сосудистых, составляет 67,6% от общей смертности населения. Их причинами, как правило, становятся курение, неправильное питание, недостаточная физическая активность и употребление алкоголя.



В 2016 году возможность введения акциза на эту категорию товаров (5 рублей на 1 литр) также рассматривал Минфин. По подсчетам ведомства, такой сбор позволил бы увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25 млрд рублей, в 2018 году — на 27 млрд рублей. Позже инициативу притормозили: министерство решило изучить опыт Великобритании, где уже практикуется подобный акциз.



Минсельхоз выступает против введения акцизов на газированные напитки. Ведомство раскритиковало проект стратегии по формированию здорового образа жизни.



Также в мае Минэкономики предупреждало, что введение акциза на сладкие напитки грозит ростом цен, сокращением рынка и появлением контрафакта. Как ожидается, в течение трех лет после введения дополнительного сбора продавцы газировки и соков могут потерять более 100 млрд руб.



«Возможный ввод акциза мы считаем безосновательной дискриминационной для категории мерой», — рассказал президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков.



По его словам, в результате введения акциза отрасль столкнется с падением продаж и годовой прибыли производителей и инвестиций в основной капитал, а также со снижением объемов производства и сокращением количества рабочих мест. Это негативно отразится и на конкурентоспособности российских производителей, считает эксперт.



До сих пор в России пищевые продукты акцизами не облагались — они взимаются только с производителей алкогольных напитков и этилового спирта. Если налог будет введен, 1 литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 руб.

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