Уральский бизнес продвигает ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге за рубежом

Уральский бизнес, понимая важность предстоящего голосования по выбору города, в котором пройдет Всемирная универсальная выставка ЭКСПО в 2025 году, презентует Екатеринбург в процессе своих деловых встреч за рубежом.Так, основатель корпорации «Маяк» Владимир Коньков и вице-президент компании Станислав Блохин в октябре 2018 года провели ряд встреч с представителями стран африканского континента. По их итогам послы Объединенной Республики Танзания и государства Буркина-Фасо заверили партнеров в заинтересованности своих государств в победе заявки уральской столицы.11 октября Владимир Коньков и Станислав Блохин встретились с Чрезвычайным и полномочным послом государства Буркина-Фасо в России Антуаном Сомда. В рамках этой встречи по текущим вопросам, связанным с бизнесом, была представлена презентация региона, в том числе Екатеринбурга как инвестора и поставщика новейших технологий и производств.Также представители уральского бизнеса презентовали дипломату заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки в 2025 году. Уральцы рассказали послу о Среднем Урале и его столице, о том, на каком высочайшем уровне прошел здесь чемпионат мира по футболу.Господин Сомда отметил, что прекрасно знает про Екатеринбург и впечатлен его возможностями. Он заверил, что государство Буркина-Фасо будет голосовать в поддержку Екатеринбурга.Стоит заметить, что корпорации «Маяк» ведет активную внешнеэкономическую деятельность, в ходе которой выстраиваются партнерские, а в некоторых случаях даже дружественные отношения с руководителями многих стран. Например, особые отношения сложились с президентом государства Буркина-Фасо Рок Марк Кристан Каборе.Еще одну деловую встречу 26 октября представители корпорации «Маяк» провели с Чрезвычайным и полномочным послом Объединенной Республики Танзания в РФ Симоном М. Мумви. Дипломату также была представлена заявка Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Посол рассказал, что заинтересован, чтобы Всемирная универсальная выставка прошла в уральской столице.Отметим, что корпорация «Маяк» намерена продолжать активную деятельность по продвижению екатеринбургской заявки на «ЭКСПО-2025» за рубежом. В частности, на следующей неделе у уральцев запланирована встреча с Чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Нигерии в Российской Федерации Стивом Дэвисом Угбой.«Свердловский регион в прошлом столетии был широко представлен на мировом рынке, поставляя различное оборудование в развивающиеся страны. И эти связи надо поддерживать. Предприниматели, общаясь на различных уровнях с представителями стран, имеют возможность рассказать о городе и регионе. Каждый бизнесмен должен приложить усилия, чтобы Екатеринбург выиграл», — заявил Владимир Коньков.Напомним, голосование по определению города, который примет Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025, состоится на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже 23 ноября. Конкурентами Екатеринбурга являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Тема российской заявки: «Преобразуя мир: новации и лучшая жизнь — для будущих поколений».