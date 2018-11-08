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ЕВРАЗ отметили за экологию
8 ноябрь 2018 (16:21)
ЕВРАЗ НТМК победил в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России-2018». Комбинат отметили за работу по снижению нагрузки на окружающую среду в номинации «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие».
В 2018 году ЕВРАЗ НТМК ввел в эксплуатацию новую доменную печь № 7 с мощной системой аспирации. Над каждым выпуском чугуна установлены верхние улавливающие зонты. Отходящие газы проходят очистку в 5 888 рукавных фильтрах, что снижает их остаточную запыленность в 2,5 раза.
В конвертерном цехе комбината продолжается техническое перевооружение аспирационных систем миксерного отделения.
Летом экологи комбината впервые провели зарыбление водоемов Нижнего Тагила. В Леневское водохранилище и Нижнетагильский пруд они выпустили пять тысяч мальков белого амура. Эксперты будут наблюдать за адаптацией рыб.
В 2019 году экологи ЕВРАЗ НТМК планируют выпустить в водоемы белых толстолобиков. ЕВРАЗ НТМК регулярно очищает водоемы экзотическими растениями: хлореллой, эйхорнией и пистией, которые питаются органическими и неорганическими веществами. Для очистки сточных вод комбинат использует угольные фильтры.
Стоит отметить, что на II Сибирском экологическом форуме специалисты Распадской угольной компании (входит в состав ЕВРАЗа) получили золотую медаль за разработку виртуального проводника по очистным сооружениям угледобывающих предприятий.
Виртуальная экскурсия дает полное представление обо всех этапах очистки шахтной воды.
Видео современных очистных сооружений шахт «Усковская» и «Ерунаковская VIII» снято с использованием технологии 360 градусов. С помощью шлема виртуальной реальности можно посетить очистные объекты, познакомиться с технологическими процессами и оборудованием. Экскурсия будет полезна молодым специалистам и технологам.
Это уже второй проект Распадской угольной компании, разработанный с использованием технологий виртуальной реальности. В 2018 году угольщики презентовали виртуальную шахту My main на международной выставке «Уголь России и майнинг», которая так же была удостоена самой высокой награды.
В рамках II ЭКОфорума Распадская угольная компания представила долгосрочную водоохранную программу, реализуемую в Сибири с 2012 года. Программа предусматривает строительство и реконструкцию очистных сооружений шахтных, карьерных, хозбытовых и производственных стоков на всех предприятиях. С 2015 года современные водоочистные сооружения запущены на пяти предприятиях компании. В течение двух лет аналогичные комплексы планируется открыть на шахтах «Распадская» и «Алардинская».
Шахты «Алардинская», «Усковская», «Ерунаковская VIII», «Распадская» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
Ранее по инициативе ЕВРАЗа в Качканаре впервые прошел международный экологический квест по командному сбору и сортировке мусора «Чистые игры». На берегу качканарского пруда было собрано 1,5 т пластика, стекла, металла, бумаги.
«Чистые игры» — экологический и образовательный проект по улучшению состояния окружающей среды, направленный на популяризацию принципов раздельного сбора мусора. «Чистые игры» проходят в России, Индии, Нигерии, Вьетнаме, Литве, Украине и других странах.
В «Чистых играх» приняли участие 37 команд. Среди участников — школьники, педагоги, работники ЕВРАЗ КГОКа, семьи. По карте местности участники должны были раздельно собрать мусор, набирая баллы. Очки начислялись не только за объем собранного мусора и отдельно батареек, но и за правильные ответы в экологической викторине, фотографии территории до и после уборки, участие в конкурсах. Среди необычных находок были старые керосиновые лампы, валенки, мягкие игрушки, телефоны, табуретки, кресла и елочные гирлянды.
За два часа игры качканарцы собрали около 100 батареек, более 20 автомобильных покрышек, около 50 стеклянных бутылок и банок. Всего на вторичную переработку было отправлено более 200 мешков с мусором.
По итогам квеста первое место среди взрослых завоевала команда работников ЕВРАЗ КГОКа «Неудержимые капельки». Среди школьников победила команда «Кипиш». Участники получили дипломы и подарки. После игры были организованы развлекательная программа и пикник.
Полученные компанией награды свидетельствуют о той важной роли, которую играет экологическая работа в деятельности ЕВРАЗа. В компании уверены, что только планомерная системная экологическая деятельность может принести настоящие плоды и заложить основу будущих достижений.
Фотография управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ
В 2018 году ЕВРАЗ НТМК ввел в эксплуатацию новую доменную печь № 7 с мощной системой аспирации. Над каждым выпуском чугуна установлены верхние улавливающие зонты. Отходящие газы проходят очистку в 5 888 рукавных фильтрах, что снижает их остаточную запыленность в 2,5 раза.
В конвертерном цехе комбината продолжается техническое перевооружение аспирационных систем миксерного отделения.
Летом экологи комбината впервые провели зарыбление водоемов Нижнего Тагила. В Леневское водохранилище и Нижнетагильский пруд они выпустили пять тысяч мальков белого амура. Эксперты будут наблюдать за адаптацией рыб.
В 2019 году экологи ЕВРАЗ НТМК планируют выпустить в водоемы белых толстолобиков. ЕВРАЗ НТМК регулярно очищает водоемы экзотическими растениями: хлореллой, эйхорнией и пистией, которые питаются органическими и неорганическими веществами. Для очистки сточных вод комбинат использует угольные фильтры.
Стоит отметить, что на II Сибирском экологическом форуме специалисты Распадской угольной компании (входит в состав ЕВРАЗа) получили золотую медаль за разработку виртуального проводника по очистным сооружениям угледобывающих предприятий.
Виртуальная экскурсия дает полное представление обо всех этапах очистки шахтной воды.
Видео современных очистных сооружений шахт «Усковская» и «Ерунаковская VIII» снято с использованием технологии 360 градусов. С помощью шлема виртуальной реальности можно посетить очистные объекты, познакомиться с технологическими процессами и оборудованием. Экскурсия будет полезна молодым специалистам и технологам.
Это уже второй проект Распадской угольной компании, разработанный с использованием технологий виртуальной реальности. В 2018 году угольщики презентовали виртуальную шахту My main на международной выставке «Уголь России и майнинг», которая так же была удостоена самой высокой награды.
В рамках II ЭКОфорума Распадская угольная компания представила долгосрочную водоохранную программу, реализуемую в Сибири с 2012 года. Программа предусматривает строительство и реконструкцию очистных сооружений шахтных, карьерных, хозбытовых и производственных стоков на всех предприятиях. С 2015 года современные водоочистные сооружения запущены на пяти предприятиях компании. В течение двух лет аналогичные комплексы планируется открыть на шахтах «Распадская» и «Алардинская».
Шахты «Алардинская», «Усковская», «Ерунаковская VIII», «Распадская» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
Ранее по инициативе ЕВРАЗа в Качканаре впервые прошел международный экологический квест по командному сбору и сортировке мусора «Чистые игры». На берегу качканарского пруда было собрано 1,5 т пластика, стекла, металла, бумаги.
«Чистые игры» — экологический и образовательный проект по улучшению состояния окружающей среды, направленный на популяризацию принципов раздельного сбора мусора. «Чистые игры» проходят в России, Индии, Нигерии, Вьетнаме, Литве, Украине и других странах.
В «Чистых играх» приняли участие 37 команд. Среди участников — школьники, педагоги, работники ЕВРАЗ КГОКа, семьи. По карте местности участники должны были раздельно собрать мусор, набирая баллы. Очки начислялись не только за объем собранного мусора и отдельно батареек, но и за правильные ответы в экологической викторине, фотографии территории до и после уборки, участие в конкурсах. Среди необычных находок были старые керосиновые лампы, валенки, мягкие игрушки, телефоны, табуретки, кресла и елочные гирлянды.
За два часа игры качканарцы собрали около 100 батареек, более 20 автомобильных покрышек, около 50 стеклянных бутылок и банок. Всего на вторичную переработку было отправлено более 200 мешков с мусором.
По итогам квеста первое место среди взрослых завоевала команда работников ЕВРАЗ КГОКа «Неудержимые капельки». Среди школьников победила команда «Кипиш». Участники получили дипломы и подарки. После игры были организованы развлекательная программа и пикник.
Полученные компанией награды свидетельствуют о той важной роли, которую играет экологическая работа в деятельности ЕВРАЗа. В компании уверены, что только планомерная системная экологическая деятельность может принести настоящие плоды и заложить основу будущих достижений.
Фотография управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ
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