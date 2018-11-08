ЕВРАЗ отметили за экологию

Фотография управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ

ЕВРАЗ НТМК победил в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России-2018». Комбинат отметили за работу по снижению нагрузки на окружающую среду в номинации «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие».В 2018 году ЕВРАЗ НТМК ввел в эксплуатацию новую доменную печь № 7 с мощной системой аспирации. Над каждым выпуском чугуна установлены верхние улавливающие зонты. Отходящие газы проходят очистку в 5 888 рукавных фильтрах, что снижает их остаточную запыленность в 2,5 раза.В конвертерном цехе комбината продолжается техническое перевооружение аспирационных систем миксерного отделения.Летом экологи комбината впервые провели зарыбление водоемов Нижнего Тагила. В Леневское водохранилище и Нижнетагильский пруд они выпустили пять тысяч мальков белого амура. Эксперты будут наблюдать за адаптацией рыб.В 2019 году экологи ЕВРАЗ НТМК планируют выпустить в водоемы белых толстолобиков. ЕВРАЗ НТМК регулярно очищает водоемы экзотическими растениями: хлореллой, эйхорнией и пистией, которые питаются органическими и неорганическими веществами. Для очистки сточных вод комбинат использует угольные фильтры.Стоит отметить, что на II Сибирском экологическом форуме специалисты Распадской угольной компании (входит в состав ЕВРАЗа) получили золотую медаль за разработку виртуального проводника по очистным сооружениям угледобывающих предприятий.Виртуальная экскурсия дает полное представление обо всех этапах очистки шахтной воды.Видео современных очистных сооружений шахт «Усковская» и «Ерунаковская VIII» снято с использованием технологии 360 градусов. С помощью шлема виртуальной реальности можно посетить очистные объекты, познакомиться с технологическими процессами и оборудованием. Экскурсия будет полезна молодым специалистам и технологам.Это уже второй проект Распадской угольной компании, разработанный с использованием технологий виртуальной реальности. В 2018 году угольщики презентовали виртуальную шахту My main на международной выставке «Уголь России и майнинг», которая так же была удостоена самой высокой награды.В рамках II ЭКОфорума Распадская угольная компания представила долгосрочную водоохранную программу, реализуемую в Сибири с 2012 года. Программа предусматривает строительство и реконструкцию очистных сооружений шахтных, карьерных, хозбытовых и производственных стоков на всех предприятиях. С 2015 года современные водоочистные сооружения запущены на пяти предприятиях компании. В течение двух лет аналогичные комплексы планируется открыть на шахтах «Распадская» и «Алардинская».Шахты «Алардинская», «Усковская», «Ерунаковская VIII», «Распадская» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).Ранее по инициативе ЕВРАЗа в Качканаре впервые прошел международный экологический квест по командному сбору и сортировке мусора «Чистые игры». На берегу качканарского пруда было собрано 1,5 т пластика, стекла, металла, бумаги.«Чистые игры» — экологический и образовательный проект по улучшению состояния окружающей среды, направленный на популяризацию принципов раздельного сбора мусора. «Чистые игры» проходят в России, Индии, Нигерии, Вьетнаме, Литве, Украине и других странах.В «Чистых играх» приняли участие 37 команд. Среди участников — школьники, педагоги, работники ЕВРАЗ КГОКа, семьи. По карте местности участники должны были раздельно собрать мусор, набирая баллы. Очки начислялись не только за объем собранного мусора и отдельно батареек, но и за правильные ответы в экологической викторине, фотографии территории до и после уборки, участие в конкурсах. Среди необычных находок были старые керосиновые лампы, валенки, мягкие игрушки, телефоны, табуретки, кресла и елочные гирлянды.За два часа игры качканарцы собрали около 100 батареек, более 20 автомобильных покрышек, около 50 стеклянных бутылок и банок. Всего на вторичную переработку было отправлено более 200 мешков с мусором.По итогам квеста первое место среди взрослых завоевала команда работников ЕВРАЗ КГОКа «Неудержимые капельки». Среди школьников победила команда «Кипиш». Участники получили дипломы и подарки. После игры были организованы развлекательная программа и пикник.Полученные компанией награды свидетельствуют о той важной роли, которую играет экологическая работа в деятельности ЕВРАЗа. В компании уверены, что только планомерная системная экологическая деятельность может принести настоящие плоды и заложить основу будущих достижений.