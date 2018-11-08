Новогодний отдых сместился с пиковых дат

Туристические компании Екатеринбурга приступили к активным продажам путевок на новогодние праздники. По словам участников рынка, география путешествий жителей уральской столицы с прошлого года практически не изменилась, однако характерной особенностью сезона стал растущий спрос на Турцию. Заметного увеличения цен на зимние каникулы также не наблюдается, впрочем, они и так высоки настолько, что люди предпочитают выбирать не пиковые даты вылета, а более ранние или поздние, даже если приходится жертвовать несколькими рабочими днями.Эксперты отмечают, что наиболее популярными направлениями для екатеринбуржцев в новогодние праздники традиционно стали теплые страны Юго-Восточной Азии, а также Объединенные Арабские Эмираты и Израиль.«Больше всего туристов летят на море. Вьетнам достаточно приемлем по ценам — это касается всех рейсов из Екатеринбурга. Что касается Таиланда и Индии, в последние годы эти направления очень дорогие в новогодние даты. Спрос на них есть, но не слишком большой. Стабильным спросом пользуются ОАЭ и даже Турция — при наличии в отелях подогреваемых бассейнов, хороших напитков, питания и приемлемой погоды, позволяющей получить легкий загар», — отметила директор турфирмы «Либерти» Ольга Свечкова.При этом, по ее словам, екатеринбуржцы стараются приобретать билеты на не самые популярные даты. Это позволяет сэкономить до 40% от стоимости перелета.«Мы вновь наблюдаем тенденцию, что собственно новогодние даты — 28-31 декабря — перестали пользоваться бешеным спросом, как это было до кризиса. Сейчас клиенты предпочитают дни вылета со 2 января. Причем несмотря на то, что на работу нужно выходить 9-го, многие готовы брать еще несколько дней — до следующих выходных. Либо люди смещают вылет на 18-22 декабря, чтобы захватить Новый год и сразу после него вернуться. Это получается значительно дешевле, чем в пиковые даты», — рассказала Ольга Свечкова.На европейских направлениях лидером является Прага: зачастую поездки в Чехию включают экскурсии на территории соседних государств. Также есть спрос на горнолыжные курорты, причем в этом году туристы вновь получили возможность прямыми рейсами лететь из Екатеринбурга в Мюнхен. Однако многие отправляются через московский авиаузел и в другие страны.«Раньше наши операторы каждый год ставили короткие чартерные цепочки на европейских направлениях, экспериментировали с ними. Нынче, как и в предыдущие 4 года, этого нет, потому что велик риск не закрыть эти рейсы. Поэтому туры формируются на основе регулярной перевозки, и лидером здесь, безусловно, является Чехия», — пояснил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.По его словам, из российских направлений ключевыми для екатеринбуржцев нынче стали Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, которая впервые опередила по объему спроса Казань, а также Челябинская область. Кроме того, есть спрос на страны бывшего СССР — Армению, Азербайджан, Узбекистан.Что касается vip-туристов, в этом году особый интерес у них вызвала Япония. Как отметила директор компании «Инна-Тур» Инна Аверьянова, этому способствовало некоторое упрощение процедуры оформления въездных документов.«Обеспеченные туристы на Новый год выбирают Сингапур, Японию, но стараются совместить их с морскими круизами. Это Сингапур — Гонконг, Сингапур — Корея или Китай, Япония — Корея. Вообще, Япония — хит этого года, если говорить об азиатских странах», — пояснила Инна Аверьянова.Следует отметить, что представители турбизнеса Екатеринбурга в этом году не заметили существенного роста цен на новогодние путевки в страны дальнего зарубежья. По словам Ольги Свечковой, некоторое повышение ощущается только на тайском направлении. В то же время, согласно статистике сервиса путешествий Туту.ру, на 7% выросли цены на авиабилеты по России, на 10% — в страны ближнего зарубежья, что не могло не сказаться на стоимости турпродукта.«Цены на перелеты в Европу в новогодние праздники не изменились: средний чек снизился на 2% с 25 тыс. 677 до 25 тыс. 242 руб. за авиабилет «туда — обратно», в страны дальнего зарубежья средний чек вырос на 1%. Авиабилеты по России подорожали на 7% — с 13 до 14 тыс. руб. На 10% в среднем подорожали авиабилеты на Новый год в страны ближнего зарубежья — с 16 тыс. 448 до 18 тыс. 145 руб.», — говорится в исследовании сервиса Туту.ру.Таким образом, для турбизнеса Екатеринбурга предстоящие новогодние праздники не обещают заметного снижения продаж к уровню прошлого года. Впрочем, и их роста не произойдет: подавляющее большинство жителей уральской столицы по-прежнему предпочитают путешествовать в летний сезон, когда цены значительно ниже, а выбор доступных направлений больше.