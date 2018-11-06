Южный Урал нарастил экономические показатели

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подвел основные итоги работы правительства и результаты социально-экономического развития региона с 2014 по 2018 год. За указанный период объем валового регионального продукта (ВПР) вырос почти на 25% и достиг 1 трлн 270 млрд руб. Состояние южноуральской экономики оценивается как стабильное: индекс промышленного производства по прогнозам на 2018 год составит 102,4%, в прошлом году он превышал плановые показатели по России и УрФО.Если в 2014 году объем ВРП составлял 972 млрд руб., то в 2017 году показатель достиг 1 трлн 270 млрд руб. Наибольший рост показали обрабатывающие производства, сельское хозяйство, предприятия, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых, и строительные компании. На сегодня Челябинская область занимает шестое место в стране по объему отгруженных товаров, работ, услуг в обрабатывающих производствах.За четыре года общий объем инвестиций в основной капитал региона составил 838,1 млрд руб., что вывело Челябинскую область по этому показателю на 25 место среди субъектов России. Благодаря крупным инвестпроектам южноуральцы получили 7 тыс. 818 новых рабочих мест.По поручению Бориса Дубровского в 2016 году был основан государственный фонд развития промышленности Челябинской области, который профинансировал восемь проектов по развитию промпредприятий региона. Сумма займов, полученных организациями при поддержке фонда, составила 193,8 млн руб., 74,4 млн руб. — из бюджета Челябинской области. Это позволило привлечь в регион 558,3 млн руб. инвестиций.Благодаря последовательной политике регионального правительства на новый уровень вышла областная кооперация, были созданы пять промышленных кластеров: приборостроительный, робототехнический, машиностроительный, арматурный кластер и «Уралагромаш». До конца 2018 года будут созданы еще два — транспортного машиностроения и приводной техники, а также специальной экипировки.Еще одно направление развития промышленности, позволяющее предприятиям получить значительные налоговые преференции и льготы, — это индустриальные парки. На Южном Урале действуют два частных индустриальных парка — «Станкомаш» и «ММК — Индустриальный парк». В стадии завершения индустриальный парк «Малая Сосновка», прорабатывается открытие парков «Новогорный», «Рудничный» и «Приайский».«Индустриальные парки работают во многих территориях, эта форма поддержки востребована у инвесторов. По сути, задача у индустриальных парков одна — создать условия, чтобы бизнес мог быстро войти в проект и реализовать свою идею. Собственно, мы этим и занимается. Считаю, что это эффективная форма государственной поддержки и наше конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов», — подчеркивает Борис Дубровский.По данным Российского экспортного центра, в 2017 году Челябинская область вошла в тройку крупнейших регионов-экспортеров по несырьевому, неэнергетическому экспорту в такие страны, как Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Иран. С 2014 по 2017 годы объем экспорта составил 18 485,3 млн долл. США. Положительно на этом сказался рост объема промышленного производства, так как в его структуре почти 90% составляют черные и цветные металлы.Что касается аграрного комплекса Челябинской области, с 2014 года объем производства его предприятий увеличился в денежном выражении на треть — с 97 млрд до 126 млрд руб. Это позволило региону занять лидирующие позиции по ряду направлений сельского хозяйства в РФ. Так, по итогам первых восьми месяцев 2018 года Южный Урал занимает в России первое место по производству макаронных изделий, третье место — по производству мяса птицы, шестое — по производству мяса всех видов, а также куриных яиц, восьмое — по производству свинины.«Мы по праву гордимся нашим сельским хозяйством, которое в последние годы вышло на высокие показатели и значительно увеличило свой вклад в экономику региона. Развитие агропромышленного комплекса стало одним из ключевых приоритетов областного правительства, и этот подход дает существенную отдачу», — отметил Борис Дубровский.Область имеет мощный кластер перерабатывающей промышленности — 821 предприятие. Это является значительным резервом для реализации инвестпроектов, укрепления сырьевой базы, развития экспортной составляющей АПК. С 2014 года в регионе реализовано 18 инвестпроектов стоимостью около 35,8 млрд руб. Построены с нуля новые птицеводческие площадки и две птицефабрики в Кунашакском и Нагайбакском районах. Аналогичные процессы увеличения мощностей, модернизации производства наблюдаются в свиноводстве. В начале 2018 года в области открыт первый в России завод по производству напитков из растительного сырья.Реализации инвестиционных проектов и развитию отраслей способствует выстроенная эффективная система государственной поддержки на основе федерального и регионального субсидирования. Годовой объем господдержки составляет 4,4 млрд руб. Помимо субсидий на основе софинансирования, в регионе применяются субсидии только за счет средств областного бюджета. Кроме того, по системе льготного кредитования в 2018 году оформлено краткосрочных кредитов на сумму 8,7 млрд руб., долгосрочных инвестиционных — на сумму 3,6 млрд руб.Таким образом, по словам Бориса Дубровского, прочный фундамент для южноуральской экономики обеспечивают здоровый протекционизм, поддержка местных предприятий и развитие внутриобластной кооперации. Одним из итогов эффективной экономической политики стал рост наполняемости бюджета Челябинской области в течение последних четырех лет, в частности, за счет увеличения поступлений от основных налогов. При этом среднемесячная заработная плата в регионе с 2014 года увеличилась на 7 тыс. руб., до 34 852,7 тыс. руб.