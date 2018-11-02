Группа ММК на треть нарастила чистую прибыль

Фотография с официального сайта ММК

Группа «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2018 года. Чистая прибыль организации в январе-сентябре увеличилась на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув 1,072 млрд долл. США.Консолидированная выручка выросла на 11,7% — до 6,252 млрд долл. США. Такую динамику на предприятии связывают с сохранением объемов реализации товарной продукции на фоне увеличения средних цен реализации (на 76 долл. США на тонну или 13,5%).Показатель EBITDA за 9 месяцев текущего года составил 1,881 млрд долл. США, увеличившись на 30,6%. При этом рентабельность EBITDA превысила 30%.«Значительный рост EBITDA относительно уровня прошлого года связан с опережающим ростом цен на продукцию относительно роста цен на сырьевые ресурсы и улучшением структуры реализуемого сортамента», — пояснили в пресс-службе Группы ММК.Как отмечают аналитики компании, свободный денежный поток за январь-сентябрь текущего года вырос на 36,3% к аналогичному периоду прошлого года. Это произошло на фоне благоприятной конъюнктуры на рынках компании, стабильно высокого уровня цен на сталь и продолжающегося роста операционной эффективности.Что касается III квартала 2018 года, по его итогам прибыль ПАО «ММК» увеличилась до 401 млн долл. США. Это на 2,3% больше, чем в предыдущем квартале.Показатель EBITDA составил 671 млн долл. США, продемонстрировав рост на 3,2% к показателю за прошлый квартал, что является рекордным значением в истории компании. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 32,1% с 30,9% в предыдущем периоде.«Рост доходности и высокие показатели ликвидности позволили совету директоров Группы ММК рекомендовать по итогам работы за III квартал 2018 года выплатить в виде дивидендов 2,114 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов за квартал составит 362 млн долл. США (100% от FCF за квартал)», — рассказали в пресс-службе предприятия.Свободный денежный поток за III квартал вырос на 28,8% к уровню предыдущего периода и составил 362 млн долл. США. На рост к уровню прошлого квартала в том числе повлияли рост прибыльности операционной деятельности и снижение капитальных вложений.«В настоящий момент компания видит стабильный спрос на металлопродукцию на своих рынках сбыта, который обеспечивает высокую загрузку основных мощностей и поддерживается ростом мирового потребления стали и программой сокращения производственных мощностей в Китае. На финансовые результаты компании за IV квартал 2018 года будут влиять снижение мировых цен на сталь и сезонная коррекция на внутреннем рынке на фоне стабилизации цен на основные сырьевые ресурсы», — пояснили в ПАО «ММК».Отметим, что Группа ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает первое место по доле на российском рынке черных металлов (более 18%). По итогам 2017 года ключевой актив организации, Магнитогорский металлургический комбинат, в очередной раз вошел в топ-5 рейтинга 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири, составленного аналитическим центром «Эксперт».