Кризис

Банк России требует от банков усиления борьбы с обналичиванием средств через малый бизнес

Коммерческие банки могут потерять интерес к обслуживанию компаний малого бизнеса из-за изменений в надзорной политике Банка России. Для борьбы со схемами незаконного обналичивания средств регулятор заставляет банкиров контролировать операции посредников под угрозой отзыва лицензий. Для банков, специализирующихся на работе с малым бизнесом, это может повлечь прекращение деятельности, отмечает газета «Коммерсантъ».



Как сообщают участники банковского рынка, Банк России начал требовать от них усиления борьбы с компаниями малого бизнеса и микробизнеса, торгующими наличной выручкой. Рост этого теневого бизнеса показывает статистика ЦБ. По итогам 2016 года среди транзитных операций повышенного риска продажа выручки даже не была упомянута. Но уже по итогам 2017 года ее доля достигла 29% в общем объеме. В феврале этого года зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин заявил, что можно говорить о том, что наличные деньги стали товаром. Он упоминал продажу рублевой выручки «в торговых розничных сетях» и «серьезных торговых точках» и называл стоимость таких услуг — 15-17% от суммы. Сейчас, как рассказывают банкиры, тренд изменился.



Нуждающаяся в наличности компания через подставную фирму будет переводить безналичные средства нескольким торговым точкам, которые возвращают ей деньги наличными. При этом зачастую основания по зачислению средств фиктивной компании могут не совпадать с основанием при их списании, или же формулировки этих поручений идут без расшифровки, например, как оплата по договору с указанием только номера.



Полученными безналичными средствами оптово-розничная компания расплачивается с поставщиками товаров, от продажи которых и получает наличность, которая не сдается в банк и не отражается в отчетности.



ЦБ называет ряд «маркеров», которые должны указать банку на сомнительного клиента: он относится к малому бизнесу, зарегистрирован после 1 января 2016 года, счет открыл после 1 января 2017 года, налоговая нагрузка не выше 2%. Среди триггеров сомнительных трансакций поступление или списание суммы со счета от 1 млн руб. в день в качестве оплаты за автомобили и запчасти, табачные изделия, продовольственные продукты, непродовольственные товары. При этом средства переводятся производителям или оптовым продавцам данных товаров.



У компаний, которые обладают признаками контрагентов потенциальных торговцев наличной выручкой, банк будет обязан на день приостановить операцию. За это время банк должен выяснить, не обладает ли его клиент признаками транзитной компании, пообщаться с клиентом и так далее. И принять решение — проводить платеж или отказать в его проведении и сообщить в Росфинмониторинг.



«Транзитные операции в принципе можно выявлять и в существующих условиях», — отмечает председатель комитета ПОД/ФТ Ассоциации российских банков Инна Родригес. Однако, по ее словам, это требует максимально быстрого реагирования и использования мер дополнительного контроля, таких как установление ограничений на проведение операций до согласования их уполномоченным сотрудником финансового мониторинга банка.



Начиная с итогов IV квартала 2018 года, ЦБ будет учитывать объем описанных выше транзитных операций при определении общего объема сомнительных трансакций в банке. О высокой вовлеченности банка в противоправную деятельность будет говорить доля выше 2% от дебетовых оборотов по клиентским счетам или сумма от 1 млрд руб. за квартал, что может служить основанием для отзыва лицензии.



Новый подход не может не сказаться на деятельности кредитных организаций. Особенно это коснется тех, для кого малый бизнес является флагманским. Кроме того, банковские клиенты уже почувствовали усиление контроля.



«Компании уже столкнулись с тем, что банки не сразу проводят их платежи. Остановить могут перевод даже на сумму до 10 тыс. руб.». Если в операции нет ничего незаконного, вопрос решается после беседы с сотрудниками банка» — отмечает главный редактор газеты «Учет. Налоги. Право» Ольга Смирнова.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: