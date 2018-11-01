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Правительство РФ и нефтяные компании договорились о ценах на топливо

УрБК, Москва, 01.11.2018. Поздно вечером 31 октября 2018 года крупнейшие нефтяники согласились снизить оптовые цены на бензин и дизельное топливо и удерживать их как минимум до начала 2019 года, а потом ограничить их рост уровнем инфляции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



«Нефтекомпании смирились с необходимостью снизить и удерживать на этом уровне оптовые цены на топливо — как с начала июня по требованию правительства была заморожена его стоимость в рознице», — отмечает издание.



Принципиальное согласие с таким решением представители «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпрома», «Газпром нефти», «Татнефти», «Русснефти», ННК, Иркутской нефтяной компании и «Нового потока» выразили на совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.



Письменное решение пока не оформлено, на подписание соответствующих соглашений дали 24 часа. Но действуют они, по словам Дмитрия Козака, уже с 1 ноября до конца марта 2019 года и потом могут быть продлены.



По его словам, нефтекомпании и независимые НПЗ будут поставлять на рынок топливо по оптовым ценам, замороженным на уровне июня 2018 года, в объемах на 3% больше уровня 2017 года. С 2019 года как оптовые, так и розничные цены могут расти, но только на уровень инфляции. Компании будут обязаны продавать независимым АЗС топливо в опте по замороженной цене, но зато могут не увеличивать его продажи на бирже — соответствующие обязательства временно снимаются.

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