Кризис

В Свердловской области объем кредитования вырос на 46%

В Свердловской области в III квартале 2018 года выдано 338,59 тыс. кредитов на 71,22 млрд руб. (прирост за год 46%). По общему объему кредитования область занимает третье место среди регионов России, говорится в исследовании Объединённого кредитного бюро (ОКБ).



Объем выданных потребительских кредитов суммой более 100 тыс. руб. и сроком более 2-х лет вырос в Свердловской области за прошедший год на 61% и составил 34,97 млрд руб. Средний чек по таким кредитам вырос за год на 8% и составил 329 тыс. руб.



Объем потребительских кредитов суммой менее 100 тыс. руб. и сроком менее 2-х лет, в том числе POS-кредитование, снизился в области за прошедший год на 22% и составил 2,89 млрд руб. Средний чек по таким кредитам снизился за год на 1% и составил 27 тыс. руб.



«Выдачи таких кредитов показывают отрицательную динамику во всех регионах», — отмечают авторы исследования.



Объем выданных ипотечных кредитов вырос в области на 43% и составил 21,01 млрд руб. Средний чек по таким кредитам вырос за год на 5% и составил 1 млн 868 тыс. руб.



Объем выданных автокредитов вырос в области на 42% и составил 4,38 млрд руб. Средний чек по таким кредитам вырос за год на 16% и составил 766 тыс. руб.



Объем одобренных лимитов на кредитные карты вырос в области на 51% и составил 7,73 млрд руб. Количество выданных карт выросло на 34% и составило 105,99 тыс. штук. Средний чек по таким кредитам вырос за год на 13% и составил 73 тыс. руб.

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