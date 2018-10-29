Анатолий Тимощенков: Мы стремимся помочь пассажирам

Фотография пресс-службы Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина

— Пассажиропоток стабильно растет на 15-20% в год. Это понятно, мы видим интерес к региону, развитие самого авиаузла, увеличение рейсов. По данным за 9 месяцев 2018 года, количество рейсов уже больше на 14%, чем за весь прошлый год. Количество нарушений растет пропорционально пассажиропотоку. В основном они происходят от элементарного незнания таможенных правил. Со своей стороны, мы постоянно ведем работу по доведению информации до пассажиров, используя для этого разные каналы, в том числе и СМИ.— На протяжении уже порядка 10 лет все эти нормы практически не меняются. Но вот стоит напомнить, что покупки в зарубежных интернет-магазинах, которые тоже находятся в ведении таможни — по ним с 1 января 2019 года будет нововведение. Посылки из-за границы, суммарная стоимость которых составит более 500 евро в месяц на человека, будут облагаться пошлиной.До 31 декабря 2018 года за один календарный месяц один гражданин беспошлинно может получить неограниченное количество посылок, при этом их суммарный вес не должен превышать 31 кг, а стоимость содержимого в общей сложности — 1 000 евро. В случае превышения придется заплатить таможенную пошлину в размере от 4 евро за 1 кг или 30% от стоимости, которая превышает норму.— По данным за 2018, год таможня начислила таможенные пошлины почти в 300 тыс. руб. в отношении 1 000 международных почтовых отправлений. В этом году мы отмечаем, что граждане РФ стали заказывать больше товаров в иностранных интернет-магазинах. При этом на 15% увеличились и вес, и стоимость покупок.— Возрастают и суммы, перемещаемые через границу как в безналичной, так и в наличной форме, соответственно, растет и размер нарушений. Напомню, что безналично можно перемещать любые суммы, а вот с наличностью есть нюанс — сумма может быть любая, но необходимо письменно задекларировать сумму свыше 10 000 долл. США в эквиваленте (учету подлежит вся перемещаемая валюта, вне зависимости от ее наименования).— Это пока новая для людей возможность, про нее не все знают, не все умеют этим пользоваться. Поэтому таможенным инспекторам приходится консультировать пассажиров относительно порядка возврата налога. Далеко не все магазины Екатеринбурга могут правильно оформить платежные документы, чтобы турист сумел получить возврат налога. Тем не менее, по данным на сентябрь, было обработано 56 заявок. Наибольшей популярностью система tax free пользуется у граждан Китая. За три месяца от них поступило 39 заявок на возврат налога на добавленную стоимость на общую сумму 484 тыс. руб. Это значит, что в российских магазинах, подключенных к системе tax free, граждане Китая потратили больше 2,5 млн руб.Иностранцы покупают в России одежду, обувь, сумки производства известных мировых брендов. По всей видимости, их привлекают наши цены, сформированные выгодным курсом валют.— У нас были запланированы дополнительны резервы, и мы были готовы привлекать сотрудников. Но с учетом того, что работа была правильно организована и нагрузка была распределена равномерно, эти ресурсы не потребовались, и мы отработали в штатном режиме. Перед началом чемпионата нами было проработано несколько технологических схем на случай каких-либо авральных ситуаций, но они не понадобились. Стоит отметить, что большая доля болельщиков к нам прилетала внутренними рейсами, из Москвы, Санкт-Петербурга.— Туристы были цивилизованные и вели себя достойно. Все-таки это был праздник, и это настроение витало в воздухе, доставляя радость всем. Особенно интересно было, когда прилетели туристы из Перу. Они были яркие, веселые, шумные!— Да, это очень интересная и полезная для пассажиров возможность. Предположим, вы завтра вылетаете. Вы можете зайти на электронный ресурс, заполнить там пассажирскую декларацию и не терять время перед стойкой регистрации. Этот же электронный ресурс доступен в информационной зоне зала, где около него находится инспектор, который может проконсультировать и что-то подсказать. По статистике, уже более 50% от всего объема пассажирских таможенных деклараций заполняется в электронном виде. А это означает, что сервис востребован.— Самое частое нарушение — провоз холодного оружия. Мы отметили, что летом 2018 года на 40% увеличилось число случаев перемещения холодного оружия на туристических направлениях, таких как Анталия и Кипр. Пассажиры часто в качестве сувениров друзьям и родным привозят кастеты и сюрикены.Следующее по распространенности — провоз лекарственных препаратов. Понятно, что люди берут с собой лекарства, потому что нуждаются в них. Но поскольку в составе у них есть сильные психотропные вещества, законом определено, что на их провоз необходим документ от врача и, конечно, потребуется декларирование.— Как я уже говорил, пассажиропоток растет, увеличивается количество вылетов, возрастает товарооборот. Существует же задача переориентации аэропорта в сторону создания здесь трансферного и транзитного хаба. Не только встречать рейсы из иностранных государств, но и быть своеобразной перевалочной базой для транзитных маршрутов. Поэтому, кстати, есть планы по реконструкции терминала. И мы готовы к этому, готовы решать возникающие задачи, обеспечивая соблюдение таможенного законодательства.