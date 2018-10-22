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Вода со вкусом меди и алюминия
22 октябрь 2018 (16:36)
Специалисты геологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) представили отчет об экологическом состоянии рек, протекающих в районе федерального заповедника «Денежкин камень» в Свердловской области. Эксперты ПГНИУ подтвердили наличие сильной концентрации тяжелых, опасных металлов в водоемах, включая медь и алюминий. Конкретных виновников загрязнения источников специалисты называть не стали.
Фотография телевизионного агентства «Скрытая камера»
Напомним, что с 2017 года между руководством заповедника и АО «Святогор» (входит в УГМК) разгорелся конфликт из-за состояния водных объектов, которые находятся на природоохранной территории.
В сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура по итогам проверки указали, что в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия сбрасываются сточные воды с медных месторождений УГМК. По итогам проверки АО «Святогор» было оштрафовано на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».
Факт загрязнения водных объектов в начале октября 2018 года признали и в УГМК. Опираясь на заказанные РосНИИВХ исследования, в холдинге выдвинули свою версию о причинах загрязнения: неправильная эксплуатация участков, не относящихся к сферам интересов холдинга, и погодные условия. Таким образом, компания сняла с себя ответственность за нанесение ущерба экосистеме.
Фотография пресс-службы заповедника «Денежкин Камень»
Одновременно с этим в УГМК согласились провести работу по расширению мощностей существующих очистных сооружений. Как полагают в холдинге, этот вариант должен решить проблему (хотя полной гарантии не смогли дать даже в РосНИИВХ).
В исследовании, которое представило ПГНИУ, источник загрязнений не указывается, но подробно расписываются найденные в воде тяжелые металлы. За основы были взяты летние пробы из рек Шегультан и Косьва, полученные в том числе в устье водных объектов. Как следует из доклада, в исследуемых материалах показатели предельно-допустимых концентраций (ПДК) по меди превысили норму в 3,5 тыс. раз, по алюминию — в 2 тыс. 375 раз, по кадмию — в 3,5 раза, по марганцу — до 174 раз, по цинку — до 350 раз, по железу — в 89 раз. О том, что вода преимущественно насыщена медью, говорит и цвет воды.
Фотография телевизионного агентства «Скрытая камера»
«Если обратиться с данными превышения к критериям по оценке экологической ситуации, то данный процесс можно определить как экологическое бедствие», — приводит агентство «Скрытая камера» слова старшего научного сотрудника Естественнонаучного института ПГНИУ Евгению Ворончихину.
По ее словам, для спасения экосистемы в районе заповедника необходимо проводить масштабные работы. В частности, требуется или устранить источник загрязнений, или установить биогеохимические барьеры (глинистые или карбонатные абсорбенты). Кроме того, необходимо провести работы по очистке рек.
«Если кончится источник элементов (загрязняющих веществ — прим. ред.), они осядут в донные отложения. Чтобы этот очаг ликвидировать, необходимо донные отложения вычерпать», — отметила Е. Ворончихина.
Отметим, что в начале октября 2018 года директор по горному производству УГМК Григорий Рудой выразил желание начать сотрудничество с руководством «Денежкиного камня». В зависимости от того, учтут ли доклад ПГНИУ в холдинге, станет понятно, насколько соответствует действительности заявление Г. Рудого.
Впрочем, диалог об экологической безопасности объектов УГМК может принять другой поворот на фоне крупного пожара на заводе «Электроцинк» (входит в холдинг) во Владикавказе. Происшествие на предприятии УГМК вызвало панику среди населения. Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал на своей странице в Facebook закрыть «Электроцинк» во Владикавказе или перенести его на Урал. Его требование было поддержано местным населением столицы Северной Осетии в соцсетях.
УрБК будет следить за развитием событий.
Фотография телевизионного агентства «Скрытая камера»
Напомним, что с 2017 года между руководством заповедника и АО «Святогор» (входит в УГМК) разгорелся конфликт из-за состояния водных объектов, которые находятся на природоохранной территории.
В сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура по итогам проверки указали, что в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия сбрасываются сточные воды с медных месторождений УГМК. По итогам проверки АО «Святогор» было оштрафовано на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».
Факт загрязнения водных объектов в начале октября 2018 года признали и в УГМК. Опираясь на заказанные РосНИИВХ исследования, в холдинге выдвинули свою версию о причинах загрязнения: неправильная эксплуатация участков, не относящихся к сферам интересов холдинга, и погодные условия. Таким образом, компания сняла с себя ответственность за нанесение ущерба экосистеме.
Фотография пресс-службы заповедника «Денежкин Камень»
Одновременно с этим в УГМК согласились провести работу по расширению мощностей существующих очистных сооружений. Как полагают в холдинге, этот вариант должен решить проблему (хотя полной гарантии не смогли дать даже в РосНИИВХ).
В исследовании, которое представило ПГНИУ, источник загрязнений не указывается, но подробно расписываются найденные в воде тяжелые металлы. За основы были взяты летние пробы из рек Шегультан и Косьва, полученные в том числе в устье водных объектов. Как следует из доклада, в исследуемых материалах показатели предельно-допустимых концентраций (ПДК) по меди превысили норму в 3,5 тыс. раз, по алюминию — в 2 тыс. 375 раз, по кадмию — в 3,5 раза, по марганцу — до 174 раз, по цинку — до 350 раз, по железу — в 89 раз. О том, что вода преимущественно насыщена медью, говорит и цвет воды.
Фотография телевизионного агентства «Скрытая камера»
«Если обратиться с данными превышения к критериям по оценке экологической ситуации, то данный процесс можно определить как экологическое бедствие», — приводит агентство «Скрытая камера» слова старшего научного сотрудника Естественнонаучного института ПГНИУ Евгению Ворончихину.
По ее словам, для спасения экосистемы в районе заповедника необходимо проводить масштабные работы. В частности, требуется или устранить источник загрязнений, или установить биогеохимические барьеры (глинистые или карбонатные абсорбенты). Кроме того, необходимо провести работы по очистке рек.
«Если кончится источник элементов (загрязняющих веществ — прим. ред.), они осядут в донные отложения. Чтобы этот очаг ликвидировать, необходимо донные отложения вычерпать», — отметила Е. Ворончихина.
Отметим, что в начале октября 2018 года директор по горному производству УГМК Григорий Рудой выразил желание начать сотрудничество с руководством «Денежкиного камня». В зависимости от того, учтут ли доклад ПГНИУ в холдинге, станет понятно, насколько соответствует действительности заявление Г. Рудого.
Впрочем, диалог об экологической безопасности объектов УГМК может принять другой поворот на фоне крупного пожара на заводе «Электроцинк» (входит в холдинг) во Владикавказе. Происшествие на предприятии УГМК вызвало панику среди населения. Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал на своей странице в Facebook закрыть «Электроцинк» во Владикавказе или перенести его на Урал. Его требование было поддержано местным населением столицы Северной Осетии в соцсетях.
УрБК будет следить за развитием событий.
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