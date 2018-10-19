Кризис

В 2018 году число долларовых миллионеров в России увеличилось на 30%

В 2018 году общее число долларовых миллионеров в России увеличилось на 30% — до 172 тыс. человек, что на 40 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на данные ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report 2018, подготовленного банком Credit Suisse.



На 10% самых богатых россиян в 2018 году приходится 82% всего личного богатства в России, хотя еще годом ранее у них в руках находилось 77% богатств, следует из отчета. По показателю концентрации богатства Россия заметно опережает многие крупные страны. Например, в США 10% самых состоятельных граждан владеют 76% богатства страны, что на 1 процентный пункт меньше, чем годом ранее. Уровень концентрации богатства в Китае за год и вовсе снизился на целых 10 процентных пунктов — с 72% до 62%.



Совокупное благосостояние в России в период с июля 2017-го по июнь 2018 года выросло на 300 млрд долл. США, до 2,2 трлн долл США, подсчитали в Credit Suisse. Рост благосостояния в России продолжался с 2000 года по 2007 год, тогда этот показатель вырос в общей сложности в восемь раз. После кризиса 2008 года уровень благосостояния россиян колеблется в диапазоне «от роста до сильного падения», пишут авторы доклада.



Сейчас по уровню благосостояния Россия почти в 45 раз отстает от лидера — США, где население владеет богатством в 98 трлн долл. США. За рассматриваемый период американцы нарастили свое благосостояние на 6,3 трлн. На втором месте среди богатейших стран — Китай, где уровень благосостояния вырос на 2,3 трлн, до 52 трлн долл. США. Также почти на 1 трлн увеличили свои богатства жители Германии, Франции и Великобритании, где за это время удвоилось число миллионеров.

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