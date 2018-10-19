Налоги не по силам

Бюджет Свердловской области до настоящего времени недополучил 2,5 млрд руб. налогов за транспорт, имущество и землю. Еще 1 млрд рублей областная казна потеряла из-за налоговой амнистии. Фактически сумма недоимок составила больше половины налоговых платежей, которые ежегодно поступают в казну. Как поясняют в региональном УФНС, одной из причин образования задолженности стало то, что свердловчане не справляются с налоговой нагрузкой. Кроме того, достаточно медленно бюджет региона пополняют судебные приставы, занимающиеся взысканием долгов.О ситуации с задолженностью по имущественным налогам в регионе 19 октября 2018 года на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела урегулирования задолженности Управления ФНС России по Свердловской области Артем Балюра.По его словам, к настоящему времени общая сумма невыплаченных налогов составляет 2,6 млрд руб. Для сравнения, всего за прошлый год в бюджет Свердловской области по данной статье доходов поступило 5 млрд руб.Больше половины от суммы задолженности приходится на транспортный налог — 1,8 млрд руб., остальное — недоимки по земельному налогу и имуществу. Общее количество должников составляет 1,8 млн граждан. Из них 3,5 тыс. человек имеют задолженность, превышающую 100 тыс. руб. Еще 47 человек должны более чем по 1 млн руб. Последние две группы налоговики считают проблемными.При этом А. Балюра признал, что примерно половина граждан, имеющих крупные долги, по налоговым платежам в Свердловской области не справляются с нагрузкой. По его словам, часть граждан, приобретая дорогостоящие автомобили или имущество, в свое время не учли сумму налоговых платежей.«Поэтому и возникают долги по ЖКХ, по налоговым платежам. К примеру, единоразовый платеж за старый BMW X6 составляет порядка 30-40 тыс. руб. в год. А через два года эта сумма увеличивается двукратно. Те, кто не справляются с нагрузкой, составляют примерно половину от основного количества должников. Мы порой приходим и видим, что человек отдает последнее или уходит в банкротство», — сказал А. Балюра.Как следует из слов представителя областного УФНС, к началу 2018 года общая задолженность была в два раза больше. С начала текущего года сумма недоимок сократилась на 2,5 млрд руб. Вместе с тем 1 млрд руб. свердловчанам списали в рамках налоговой амнистии, которая была объявлена в декабре 2017 года.Таким образом, фактически в бюджет Свердловской области было собрано 1,5 млрд руб. Следует отметить, что речь идет о долгах, оставшихся с прошлого года. Вклад Управления ФССП России по Свердловской области, на которое приходится работа с проблемными должниками, оказался в целом небольшой.«С начала 2018 года у нас находилось 68 тыс. исполнительных производств на общую сумму 1,3 млрд руб. (по налоговым поступлениям). Из них мы взыскали 253 млн руб., это на 40 млн руб. больше по сравнению с прошлым годом», — рассказала на пресс-конференции начальник отдела по организации исполнительного производства Управления ФССП по Свердловской области Кристина Кашина.Также в рамках взыскания задолженности по налогам 5 тыс. граждан были ограничены в праве выезда, в отношении 20 тыс. граждан вынесен запрет на использование транспортного средства. Вдобавок к этому судебные приставы арестовало более 400 автомобилей.Таким образом, почти за 10 месяцев 2018 года областное УФССП взыскало 19,4% от общей суммы задолженности. Кроме того, большая часть документов о должниках, оставшихся с 2017 года, до настоящего времени не дошли до ведомства. По словам А. Балюра, с начала текущего года в суды были направлены иски о взыскании долгов с 93 тыс. человек. Из инстанций к судебным приставам поступило всего 20 тыс. производств.Впрочем, как выяснили в Счетной палате (СП) РФ, медлительность наблюдается и при совместной работе ФНС и ФССП. Проведя проверку, аудиторы СП пришли к выводу, что деятельность Федеральной службы судебных приставов недостаточно эффективна.К началу проверки было установлено, что в информационной системе государственных и муниципальных платежей отсутствовали данные о начислениях почти по половине (91,8 млн) исполнительных производств в отношении физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на общую сумму около 8,2 трлн руб.В ходе выборки из 154 исполнительных листов со статусом «Отправлено в ФССП» на самом деле отправлены и получены были лишь 49 листов. Служба судебных приставов утратила 10 документов, 83 листа по разным причинам не направлялись, и их местонахождение было установлено ФНС только по запросу Счетной палаты. Пять документов на момент завершения проверки так и не удалось отыскать.Представитель Управления ФССП по Свердловской области Кристина Кашина претензии Счетной палаты РФ комментировать отказалась.Впрочем, вопросы к работе ведомства предъявляются регулярно. Практически ежегодно, начиная с 2013 года, с критикой в адрес руководства Федеральной службы судебных приставов выступает Генпрокуратура РФ. Ответ со стороны ФССП особо не меняется. Как правило, в службе указывают на нехватку собственных кадров и излишнюю забюрократизированность процесса взыскания долгов. Регулярные поправки в законодательство на ситуацию особо не влияют. Суммы взысканных долгов если и растут, то скорее на фоне ослабления рубля и разорения граждан, распродающих имущество.