Уехали без «Шипов»

Управлению ГИБДД по Свердловской области пришлось усилить работу с автомобилистами по поводу знака «Шипы». Ими должны быть обозначены все автотранспортные средства с ошипованными шинами. Сама норма действует в России второй год подряд, но водителей привели в замешательство планы правительства РФ об отмене этого правила. Соответствующий проект был подготовлен и озвучен в апреле 2018 года, но его так и не приняли.Поправки в правила дорожного движения о знаке «Шипы» вступили в силу с 4 апреля 2017 года. Согласно новой норме, за его отсутствие сотрудник ГИБДД мог сделать предупреждение водителю или выписать административный штраф на сумму 500 руб. (п. 12.5 ч. 1 КоАП). Вдобавок к этому с указанной даты обязательными для использования стали знаки «Тихоходное транспортное средство», «Длинномерное транспортное средство», «Опасный груз», «Начинающий водитель», «Ограничение скорости».Однако обязательное обозначение транспортных средств знаком «Шипы» вызвало недоумение у водителей. Кроме того, в первые дни после вступления поправок в силу водители столкнулись с дефицитом наклеек. В ряде случаев автомобилистам приходилось изготавливать знаки самостоятельно.Вскоре после принятия поправок в правительстве РФ развернулась дискуссия о целесообразности этого правила. Напрямую против обязательного оснащения автомобилей знаком «Ш» выступил начальник ГИБДД России Михаил Черников.Результатом этого обсуждения стала разработка проекта постановления об отмене требования к автомобилям с ошипованными шинами. В мае 2018 года были организованы общественные слушания по этому вопросу. На этом этапе подготовка проекта закончилась, хотя в правительстве РФ и пообещали отменить норму. Весь процесс сопровождался развернутой информационной кампанией. Автомобилисты ожидали отмены положения ПДД и, по всей видимости, посчитали, что так и было сделано.С наступлением заморозков в октябре 2018 года многие водители в Екатеринбурге сменили летнюю резину на шипованную. Но при этом часть автомобилистов знаки «Шипы» наклеивать не стали. В итоге Управлению ГИБДД по Свердловской области пришлось усилить профилактическую работу с водителями, которые не оснастили транспортные средства.«В настоящее время нормативный акт, исключающий обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины, правительством Российской Федерации не принят», — пояснили УрБК в УГИБДД по Свердловской области.Представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов, в свою очередь, считает, что вопрос об оснащении машины знаком перестанет беспокоить водителей уже в ближайшее время.«В скором времени все-таки будет принят документ, который эту обязанность переведет на добровольный уровень. Какой-то смысловой нагрузки наличие этого знака не имеет, с чем, в сущности, согласно и руководство ГИБДД», — пояснил М. Едрышов.Между тем сам по себе эксперимент со знаком «Шипы» показал не столько бессмысленность подобного нововведения, сколько недоработки в вопросе информирования водителей.