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Движение транспорта по трассе Пермь — Екатеринбург открыто в полном объеме
15 октябрь 2018 (12:02)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Движение по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области открыто в полном объеме, последствия ДТП ликвидированы. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«К текущему часу движение автотранспорта на 340-м км федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня на указанном участке произошла авария с участием восьми транспортных средств, в том числе рейсового автобуса. В результате было затруднено движение транспорта в сторону Екатеринбурга. Место ДТП приходилось объезжать через Старомосковский тракт.
«К текущему часу движение автотранспорта на 340-м км федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня на указанном участке произошла авария с участием восьми транспортных средств, в том числе рейсового автобуса. В результате было затруднено движение транспорта в сторону Екатеринбурга. Место ДТП приходилось объезжать через Старомосковский тракт.
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