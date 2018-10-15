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Движение транспорта по трассе Пермь — Екатеринбург открыто в полном объеме

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Движение по трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области открыто в полном объеме, последствия ДТП ликвидированы. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».



«К текущему часу движение автотранспорта на 340-м км федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.



Напомним, сегодня на указанном участке произошла авария с участием восьми транспортных средств, в том числе рейсового автобуса. В результате было затруднено движение транспорта в сторону Екатеринбурга. Место ДТП приходилось объезжать через Старомосковский тракт.

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