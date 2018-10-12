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ЭКСПО вне плана
12 октябрь 2018 (16:29)
В Екатеринбурге проходит общественное обсуждение проекта развития территории в границах улиц Татищева — Викулова — Металлургов — Юрия Исламова. Предполагается, что здесь разместят «Экспо-парк», если город выиграет конкурс на право проведения международной выставки. В опубликованных горадминистрацией документах представлен план по освоению самой территории, объемам жилой застройки и развитию транспортной инфраструктуры.
Изображение из проектной документации
Возможное проведение выставки ЭКСПО-2025 в проекте на данный момент не учитывается. Об этом говорит разделение плана развития территории (включая жилищное строительство и развитие транспортной инфраструктуры) на три этапа: 2019-2025 годы (на данном этапе стройка только начнется), 2025-2030 и 2030-2035 годы.
Район ограниченной благоприятности
Независимо от итогов заявки Екатеринбурга готовить территорию под застройку планируется начать с 2019 года. В пояснительной записке к проекту разработчики указывают, что выбранную территорию «можно отнести к ограниченно-благоприятным». Основная проблема — близкое залегание грунтовых вод на глубине от 1,5 до 3,3 м. до поверхности земли.
На данный момент предлагается провести полную выторфовку (очистку грунта от торфа), снизить уровень грунтовых вод и оборудовать дренажную систему для откачки воды вдоль основных магистралей района.
Также в проекте предусмотрены просыпка территории и организация поверхностного водоотвода. Если не выполнить эту работу, перспективный район затопит. Точный план по подготовке площадки, по всей видимости, будет зависеть от объемов и источников финансирования.
«Объем мероприятий по выторфовке определяется на следующих стадиях проектирования при наличии соответствующих изысканий и техникоэкономического обоснования. Сплошная подсыпка поверхности требуется на большей части проектируемой территории», — следует из документа.
Отметим, что общая площадь территории в границах проекта составляет 198,7 га. На землях площадью 87 га (43,8% от общего участка) планируется возвести жилье, еще 21,34 га (10,8) будет отведено под школы и детские сады, 43,37 га — под зоны общего пользования.
Апартаменты или жилье?
Жилая зона на фоне возможного проведения ЭКСПО-2025 представляет одну из интересных частей проекта. На данный момент, как следует из проектной документации, в границах улиц Татищева — Викулова — Металлургов — Юрия Исламова уже построено 531 тыс. 245,9 кв. м. До 2035 года к этому предлагается прибавить еще 1 млн кв. м. жилья. Общая численность населения района должна в итоге составить 51 тыс. 461 человек.
«Проектируемый жилищный фонд представлен многоквартирной многоэтажной застройкой. Тип застройки «эконом», «комфорт», «бизнес». Новое жилищное строительство будет размещаться на месте предназначенных к сносу индивидуальных жилых домов, а также освоения прочих территорий», — говорится в пояснительной записке.
Из проектного 1 млн кв. м. жилья почти 800 тыс. кв. м. распределено между местными и федеральными застройщиками. Кто будет строить оставшиеся 202 тыс. кв. м., на данный момент неизвестно.
Другой вопрос заключается в том, какого формата будет это жилье, если Екатеринбург будет принимать ЭКСПО-2025. На днях глава города Александр Высокинский объявил, что на территории «Экспо-парка» появятся апартаменты.
«Мы понимаем по жилью, что там будет после выставки. Мы строим апартаменты, после апартаменты будут реализовываться как жилье. Надо будет только достроить школы, больницы и детские сады», — сказал А. Высокинский.
Вместе с тем, как ранее писал УрБК, девелоперы в последнее время отказались от строительства апартаментов из-за того, что этот формат не выдержал конкуренцию со стандартным жильем. Кроме того, сами объекты не вызывают у покупателей особой привлекательности из-за своего невнятного правового положения. Полноценным жильем, согласно законодательству, апартаменты не являются. К ним применяются иные нормы санитарного законодательства, и прописаться в них нельзя.
В этой связи высказывание А. Высокинского может снизить как интерес застройщиков, так и потенциальных покупателей к перспективному району. При этом в проекте прописано, что именно строительные компании должны взять на себя обязательства по возведению всех социально значимых объектов.
Транспортная сеть
В транспортном развитии проектируемой территории разработчики сделали акцент на развитие общественного транспорта. Если документ посмотреть в целом, то его идеология строится не в пользу автомобилистов.
В частности, разработчики предлагают запретить организовывать парковку на внутридворовых территориях. Для автомобилей предлагается построить отдельные паркинги вне жилых зон. Чтобы стимулировать водителей к использованию общественного транспорта (ОТ), предложено организовать несколько перехватывающих парковок на 1 тыс. мест.
Для повышения привлекательности ОТ предусмотрено развитие новых троллейбусных, трамвайных и автобусных маршрутов, а также прокладка второй линии метро со станцией «Верх-Исетская». Ожидается, что подземку проведут сюда в 2030-2035 годах.
Как следует из другого заявления главы Екатеринбурга Александра Высокинского, сроки развития перспективного района могут сократиться в случае, если город получит ЭКСПО-2025. В таком случае возникает вопрос, не придется ли кардинально переписывать проектную документацию? Ведь если следовать представленному плану, который уже проходит общественные обсуждения, то к 2025 году не будет готово и трети проекта. Примечательно, что общественное обсуждение проекта заканчивается 8 ноября 2018 года — за несколько дней до определения города, который примет ЭКСПО-2025.
Изображение из проектной документации
Возможное проведение выставки ЭКСПО-2025 в проекте на данный момент не учитывается. Об этом говорит разделение плана развития территории (включая жилищное строительство и развитие транспортной инфраструктуры) на три этапа: 2019-2025 годы (на данном этапе стройка только начнется), 2025-2030 и 2030-2035 годы.
Район ограниченной благоприятности
Независимо от итогов заявки Екатеринбурга готовить территорию под застройку планируется начать с 2019 года. В пояснительной записке к проекту разработчики указывают, что выбранную территорию «можно отнести к ограниченно-благоприятным». Основная проблема — близкое залегание грунтовых вод на глубине от 1,5 до 3,3 м. до поверхности земли.
На данный момент предлагается провести полную выторфовку (очистку грунта от торфа), снизить уровень грунтовых вод и оборудовать дренажную систему для откачки воды вдоль основных магистралей района.
Также в проекте предусмотрены просыпка территории и организация поверхностного водоотвода. Если не выполнить эту работу, перспективный район затопит. Точный план по подготовке площадки, по всей видимости, будет зависеть от объемов и источников финансирования.
«Объем мероприятий по выторфовке определяется на следующих стадиях проектирования при наличии соответствующих изысканий и техникоэкономического обоснования. Сплошная подсыпка поверхности требуется на большей части проектируемой территории», — следует из документа.
Отметим, что общая площадь территории в границах проекта составляет 198,7 га. На землях площадью 87 га (43,8% от общего участка) планируется возвести жилье, еще 21,34 га (10,8) будет отведено под школы и детские сады, 43,37 га — под зоны общего пользования.
Апартаменты или жилье?
Жилая зона на фоне возможного проведения ЭКСПО-2025 представляет одну из интересных частей проекта. На данный момент, как следует из проектной документации, в границах улиц Татищева — Викулова — Металлургов — Юрия Исламова уже построено 531 тыс. 245,9 кв. м. До 2035 года к этому предлагается прибавить еще 1 млн кв. м. жилья. Общая численность населения района должна в итоге составить 51 тыс. 461 человек.
«Проектируемый жилищный фонд представлен многоквартирной многоэтажной застройкой. Тип застройки «эконом», «комфорт», «бизнес». Новое жилищное строительство будет размещаться на месте предназначенных к сносу индивидуальных жилых домов, а также освоения прочих территорий», — говорится в пояснительной записке.
Из проектного 1 млн кв. м. жилья почти 800 тыс. кв. м. распределено между местными и федеральными застройщиками. Кто будет строить оставшиеся 202 тыс. кв. м., на данный момент неизвестно.
Другой вопрос заключается в том, какого формата будет это жилье, если Екатеринбург будет принимать ЭКСПО-2025. На днях глава города Александр Высокинский объявил, что на территории «Экспо-парка» появятся апартаменты.
«Мы понимаем по жилью, что там будет после выставки. Мы строим апартаменты, после апартаменты будут реализовываться как жилье. Надо будет только достроить школы, больницы и детские сады», — сказал А. Высокинский.
Вместе с тем, как ранее писал УрБК, девелоперы в последнее время отказались от строительства апартаментов из-за того, что этот формат не выдержал конкуренцию со стандартным жильем. Кроме того, сами объекты не вызывают у покупателей особой привлекательности из-за своего невнятного правового положения. Полноценным жильем, согласно законодательству, апартаменты не являются. К ним применяются иные нормы санитарного законодательства, и прописаться в них нельзя.
В этой связи высказывание А. Высокинского может снизить как интерес застройщиков, так и потенциальных покупателей к перспективному району. При этом в проекте прописано, что именно строительные компании должны взять на себя обязательства по возведению всех социально значимых объектов.
Транспортная сеть
В транспортном развитии проектируемой территории разработчики сделали акцент на развитие общественного транспорта. Если документ посмотреть в целом, то его идеология строится не в пользу автомобилистов.
В частности, разработчики предлагают запретить организовывать парковку на внутридворовых территориях. Для автомобилей предлагается построить отдельные паркинги вне жилых зон. Чтобы стимулировать водителей к использованию общественного транспорта (ОТ), предложено организовать несколько перехватывающих парковок на 1 тыс. мест.
Для повышения привлекательности ОТ предусмотрено развитие новых троллейбусных, трамвайных и автобусных маршрутов, а также прокладка второй линии метро со станцией «Верх-Исетская». Ожидается, что подземку проведут сюда в 2030-2035 годах.
Как следует из другого заявления главы Екатеринбурга Александра Высокинского, сроки развития перспективного района могут сократиться в случае, если город получит ЭКСПО-2025. В таком случае возникает вопрос, не придется ли кардинально переписывать проектную документацию? Ведь если следовать представленному плану, который уже проходит общественные обсуждения, то к 2025 году не будет готово и трети проекта. Примечательно, что общественное обсуждение проекта заканчивается 8 ноября 2018 года — за несколько дней до определения города, который примет ЭКСПО-2025.
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