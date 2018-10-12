ЭКСПО вне плана

Изображение из проектной документации

Изображение из проектной документации

В Екатеринбурге проходит общественное обсуждение проекта развития территории в границах улиц Татищева — Викулова — Металлургов — Юрия Исламова. Предполагается, что здесь разместят «Экспо-парк», если город выиграет конкурс на право проведения международной выставки. В опубликованных горадминистрацией документах представлен план по освоению самой территории, объемам жилой застройки и развитию транспортной инфраструктуры.Возможное проведение выставки ЭКСПО-2025 в проекте на данный момент не учитывается. Об этом говорит разделение плана развития территории (включая жилищное строительство и развитие транспортной инфраструктуры) на три этапа: 2019-2025 годы (на данном этапе стройка только начнется), 2025-2030 и 2030-2035 годы.Независимо от итогов заявки Екатеринбурга готовить территорию под застройку планируется начать с 2019 года. В пояснительной записке к проекту разработчики указывают, что выбранную территорию «можно отнести к ограниченно-благоприятным». Основная проблема — близкое залегание грунтовых вод на глубине от 1,5 до 3,3 м. до поверхности земли.На данный момент предлагается провести полную выторфовку (очистку грунта от торфа), снизить уровень грунтовых вод и оборудовать дренажную систему для откачки воды вдоль основных магистралей района.Также в проекте предусмотрены просыпка территории и организация поверхностного водоотвода. Если не выполнить эту работу, перспективный район затопит. Точный план по подготовке площадки, по всей видимости, будет зависеть от объемов и источников финансирования.«Объем мероприятий по выторфовке определяется на следующих стадиях проектирования при наличии соответствующих изысканий и техникоэкономического обоснования. Сплошная подсыпка поверхности требуется на большей части проектируемой территории», — следует из документа.Отметим, что общая площадь территории в границах проекта составляет 198,7 га. На землях площадью 87 га (43,8% от общего участка) планируется возвести жилье, еще 21,34 га (10,8) будет отведено под школы и детские сады, 43,37 га — под зоны общего пользования.Жилая зона на фоне возможного проведения ЭКСПО-2025 представляет одну из интересных частей проекта. На данный момент, как следует из проектной документации, в границах улиц Татищева — Викулова — Металлургов — Юрия Исламова уже построено 531 тыс. 245,9 кв. м. До 2035 года к этому предлагается прибавить еще 1 млн кв. м. жилья. Общая численность населения района должна в итоге составить 51 тыс. 461 человек.«Проектируемый жилищный фонд представлен многоквартирной многоэтажной застройкой. Тип застройки «эконом», «комфорт», «бизнес». Новое жилищное строительство будет размещаться на месте предназначенных к сносу индивидуальных жилых домов, а также освоения прочих территорий», — говорится в пояснительной записке.Из проектного 1 млн кв. м. жилья почти 800 тыс. кв. м. распределено между местными и федеральными застройщиками. Кто будет строить оставшиеся 202 тыс. кв. м., на данный момент неизвестно.Другой вопрос заключается в том, какого формата будет это жилье, если Екатеринбург будет принимать ЭКСПО-2025. На днях глава города Александр Высокинский объявил, что на территории «Экспо-парка» появятся апартаменты.«Мы понимаем по жилью, что там будет после выставки. Мы строим апартаменты, после апартаменты будут реализовываться как жилье. Надо будет только достроить школы, больницы и детские сады», — сказал А. Высокинский.Вместе с тем, как ранее писал УрБК, девелоперы в последнее время отказались от строительства апартаментов из-за того, что этот формат не выдержал конкуренцию со стандартным жильем. Кроме того, сами объекты не вызывают у покупателей особой привлекательности из-за своего невнятного правового положения. Полноценным жильем, согласно законодательству, апартаменты не являются. К ним применяются иные нормы санитарного законодательства, и прописаться в них нельзя.В этой связи высказывание А. Высокинского может снизить как интерес застройщиков, так и потенциальных покупателей к перспективному району. При этом в проекте прописано, что именно строительные компании должны взять на себя обязательства по возведению всех социально значимых объектов.В транспортном развитии проектируемой территории разработчики сделали акцент на развитие общественного транспорта. Если документ посмотреть в целом, то его идеология строится не в пользу автомобилистов.В частности, разработчики предлагают запретить организовывать парковку на внутридворовых территориях. Для автомобилей предлагается построить отдельные паркинги вне жилых зон. Чтобы стимулировать водителей к использованию общественного транспорта (ОТ), предложено организовать несколько перехватывающих парковок на 1 тыс. мест.Для повышения привлекательности ОТ предусмотрено развитие новых троллейбусных, трамвайных и автобусных маршрутов, а также прокладка второй линии метро со станцией «Верх-Исетская». Ожидается, что подземку проведут сюда в 2030-2035 годах.Как следует из другого заявления главы Екатеринбурга Александра Высокинского, сроки развития перспективного района могут сократиться в случае, если город получит ЭКСПО-2025. В таком случае возникает вопрос, не придется ли кардинально переписывать проектную документацию? Ведь если следовать представленному плану, который уже проходит общественные обсуждения, то к 2025 году не будет готово и трети проекта. Примечательно, что общественное обсуждение проекта заканчивается 8 ноября 2018 года — за несколько дней до определения города, который примет ЭКСПО-2025.