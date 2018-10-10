Маневры на платной парковке

С 3 октября 2018 года вступили в силу изменения в федеральный закон «О полиции», которые обязывают Госавтоинспекцию предоставлять органам местного самоуправления данные о водителях-нарушителях. Как полагают в администрации Екатеринбурга, новые поправки позволят штрафовать всех автомобилистов, которые игнорируют правила платной парковочной зоны. Однако с победными заявлениями, как полагают эксперты, муниципалитет поторопился.Платная парковочная зона в Екатеринбурге появилась в 2014 году. За последние четыре года количество парковочных мест увеличилось до 2,5 тыс., но проект по-прежнему остается убыточным из-за низкой собираемости платежей (60% к концу 2017 года). Неплательщиков из числа водителей только в одном случае из пяти привлекали к ответственности. В провале идеи платной парковочной зоны городские власти винили областное Управление ГИБДД, которое отказывалось предоставлять данные о неплательщиках. В Госавтоинспекции, в свою очередь, ссылались на закон о защите персональных данных.С 3 октября 2018 года ситуация должна была измениться. Поправки в закон «О полиции» определяют порядок предоставления информации о владельцах транспортных средств в случае возбуждения административного дела о правонарушении. В этой связи, как пояснили УрБК в областном УГИБДД, правоохранительные органы готовы предоставлять муниципалитету данные о водителях.«При поступлении определения об истребовании сведений в адрес Госавтоинспекции в случае возбуждения администрацией города Екатеринбурга административного производства по делу об административном правонарушении, в течение установленного законодательством срока будет подготовлен ответ с предоставлением истребуемых данных», — сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.Представитель замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Василий Амбалов, в свою очередь, рассказал, что в Госавтоинспекцию с 3 октября 2018 года направлены запросы по 100 нарушителям, которые не оплатили парковку. Ответа до настоящего времени не поступило, но В. Амбалов полагает, что ГИБДД предоставит данные, поскольку полицию к этому обязывает федеральный закон. В противном случае муниципалитет может обратиться в прокуратуру с жалобой на то, что ведомство не выполняет требования ФЗ «О полиции».С доводами В. Амбалова согласен бывший руководитель службы квартальных Орджоникидзевского района Екатеринбурга Алексей Беззуб. Другой вопрос, по его мнению, в течение каких сроков Госавтоинспекция предоставит эти данные?«Оформлять штрафы по парковкам еще проще, чем за стоянку на газонах, поскольку не нужно определять территорию правонарушений. Она известна. Но сроки будут зависеть от отношений ГИБДД и администрации Екатеринбурга, которые были и остаются на низком уровне. Ведомство, к примеру, может затягивать с ответами. То есть у Госавтоинспекции есть 30 дней, чтобы предоставить данные. Она может выдержать весь этот срок и предоставить данные только через месяц — в последний день установленного срока», — считает А. Беззуб. Он также обратил внимание, что в нынешних экономических условиях платежи от парковок запланированы как важная статья бюджетных доходов.Представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов считает, что именно из-за денег городские власти так рьяно взялись за взимание штрафов, несмотря на прошлые неудачи.«По сравнению с другими городами, где есть платные парковки, Екатеринбург находится в «каменном веке». Проблемы, которые были 3,5 года назад, так и остались. Например, у нас остались проблемы с оплатой через некоторых сотовых операторов. Мы — единственный город, где платная парковка работает 24 часа и семь дней в неделю. Даже в Москве по воскресеньям стоянка бесплатная. В этой связи складывается ощущение, что городскому бюджету очень нужны деньги», — рассказал УрБК Максим Едрышов.Как полагают общественники, если ГИБДД действительно будет затягивать сроки предоставления данных о водителях, это может в очередной раз повлиять на планы горадминистрации, которая рассчитывала пополнить бюджет за счет штрафов. При таком развитии сценария городским властям придется в очередной раз договариваться с Госавтоинспекцией об ускорении процесса сбора данных.Однако состоятся ли эти переговоры вообще, сказать достаточно сложно. С 25 сентября 2018 года в администрации Екатеринбурга проводятся кадровые перестановки после назначения главой города Александра Высокинского. В случае изменений транспортному блоку некоторое время будет не до переговоров с Госавтоинспекцией.