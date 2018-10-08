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Свердловские власти расширили перечень дольщиков «Кольцовского дворика», которые смогут получить готовое жилье
8 октябрь 2018 (17:48)
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. В Свердловской области координационная комиссия по защите прав дольщиков расширила перечень граждан, которые могут обменять жилье в недостроенном жилом комплексе «Кольцовский дворик» (г. Екатеринбург) на готовые квартиры. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
Решение принято на заседании, которое прошло под председательством вице-губернатора Свердловской области Сергея Швиндта.
Директор Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Комаров напомнил, что в мае на заседании координационной комиссии были утверждены принципы обмена квартир в кольцовском долгострое на готовое жилье в доме по ул. Рощинской, 44, принадлежащее САИЖК. Обмен предлагается дольщикам домов № 1 и № 2, входящих в недостроенный жилой комплекс и имеющих низкую степень готовности. В первоочередном порядке обменять свои квадратные метры на реальные квартиры могли граждане, полностью оплатившие свои договоры деньгами и не имеющие другого жилья.
Согласно новым правилам, одобренным комиссией, для некоторых категорий кольцовских дольщиков будут сняты ограничения, касающиеся наличия другого жилья. Среди них семьи с двумя и более детьми, получившие материнский капитал, многодетные семьи, молодые семьи, где одному из супругов нет 35 лет, граждане, приобретавшие жилье за счет выплат из бюджета, государственные и муниципальные служащие, сотрудники бюджетных учреждений, ветераны боевых действий, чернобыльцы, семьи с инвалидами и пенсионеры.
Как сообщил директор АО «САИЖК», по принятым ранее правилам завершается оформление 52 сделок, в результате которых 68 человек получат квартиры. Благодаря расширенным принципам обмена еще 55-60 дольщиков смогут в ближайшее время выйти на оформление сделок по обмену квартир.
Также участники координационной комиссии рассмотрели вопросы завершения строительства домов на Бахчиванджи, 15 и ЖК «Первый Николаевский». Строительство обоих объектов вошло в завершающую стадию. Ожидается, что дома будут сданы до конца нынешнего года, и около тысячи человек получат свои законные квартиры.
Решение принято на заседании, которое прошло под председательством вице-губернатора Свердловской области Сергея Швиндта.
Директор Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Комаров напомнил, что в мае на заседании координационной комиссии были утверждены принципы обмена квартир в кольцовском долгострое на готовое жилье в доме по ул. Рощинской, 44, принадлежащее САИЖК. Обмен предлагается дольщикам домов № 1 и № 2, входящих в недостроенный жилой комплекс и имеющих низкую степень готовности. В первоочередном порядке обменять свои квадратные метры на реальные квартиры могли граждане, полностью оплатившие свои договоры деньгами и не имеющие другого жилья.
Согласно новым правилам, одобренным комиссией, для некоторых категорий кольцовских дольщиков будут сняты ограничения, касающиеся наличия другого жилья. Среди них семьи с двумя и более детьми, получившие материнский капитал, многодетные семьи, молодые семьи, где одному из супругов нет 35 лет, граждане, приобретавшие жилье за счет выплат из бюджета, государственные и муниципальные служащие, сотрудники бюджетных учреждений, ветераны боевых действий, чернобыльцы, семьи с инвалидами и пенсионеры.
Как сообщил директор АО «САИЖК», по принятым ранее правилам завершается оформление 52 сделок, в результате которых 68 человек получат квартиры. Благодаря расширенным принципам обмена еще 55-60 дольщиков смогут в ближайшее время выйти на оформление сделок по обмену квартир.
Также участники координационной комиссии рассмотрели вопросы завершения строительства домов на Бахчиванджи, 15 и ЖК «Первый Николаевский». Строительство обоих объектов вошло в завершающую стадию. Ожидается, что дома будут сданы до конца нынешнего года, и около тысячи человек получат свои законные квартиры.
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