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Правительство РФ утвердило график переноса выходных дней в 2019 году

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2019 году. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.



В соответствии с подписанным постановлением, в 2019 году выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.



Таким образом, в 2019 году будет десятидневный отдых с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, двухдневный отдых с 23 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, трехдневный отдых с 8 по 10 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня.



Также утвержден пятидневный отдых с 1 по 5 мая, совпадающий с Праздником Весны и Труда, четырехдневный — с 9 по 12 мая, совпадающий с празднованием Дня Победы, 12 июня — День России, трехдневный отдых с 2 по 4 ноября, совпадающий с Днём народного единства.

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