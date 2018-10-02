Кризис
Жители Екатеринбурга задолжали за ЖКХ почти 5 млрд рублей
2 октябрь 2018 (17:42)
Задолженность жителей Екатеринбурга за коммунальные услуги составила почти 5 млрд руб. Об этом сообщил накануне в телеэфире замглавы администрации города Владимир Гейко.
«На 1 сентября задолженность составила 101% с лишним, близка к 4,8 миллиардам. Люди гасили предыдущие долги. Мы прогнозируем, что с началом отопительного сезона она увеличится. В прошлом году собираемость была 98%», — сказал В. Гейко.
По его словам, люди с долгами не смогут получить субсидию на оплату коммунальных услуг.
«На 1 сентября задолженность составила 101% с лишним, близка к 4,8 миллиардам. Люди гасили предыдущие долги. Мы прогнозируем, что с началом отопительного сезона она увеличится. В прошлом году собираемость была 98%», — сказал В. Гейко.
По его словам, люди с долгами не смогут получить субсидию на оплату коммунальных услуг.
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