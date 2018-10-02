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Рабочий екатеринбургского ООО «Предприятие «Трубопласт» получит 180 тыс. рублей за производственную травму

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. За производственную травму пятилетней давности работник получит 180 тыс. руб. компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Василий В. 23 года проработал на ООО «Предприятие «Трубопласт» в должности изолировщика труб на линии. В апреле 2013 года после окончания смены он направился на стоянку, организованную на территории предприятия, к своему автомобилю, но поскользнулся и упал, сильно ударился головой о землю. Это событие признали несчастным случаем на производстве, оно зафиксировано актом по форме Н-1. Причиной травмы явилось неудовлетворительное содержание территории — не посыпанные в гололед пешеходные дорожки.



Мужчина 4 месяца находился на лечении. От страховой компании он получил выплату 130 тыс. руб., также за счет страховых взносов ему предоставили путевку в санаторий. Однако последствия травмы дают о себе знать до сих пор.



Весной 2018 года Василий В. подал в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск к ООО «Предприятие «Трубопласт» о компенсации морального вреда. Истец просил взыскать в его пользу компенсацию морального вреда в размере 750 тыс. руб. Исковые требования удовлетворены частично. С ООО «Предприятие «Трубопласт» взыскана компенсация морального вреда в размере 180 тыс. руб., а также расходы на представителя в размере 15 тыс. руб.



С таким решением не согласился ответчик и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, который согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменения.

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