Кризис

В правительстве РФ готовят новый законопроект о соцнорме электропотребления

В правительстве РФ началась разработка нового варианта законопроекта о социальной норме электропотребления, пишет газета «Коммерсантъ».



По данным издания, составленную редакцию документа одобрил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. В проекте предлагается следующая схема: для базового тарифа устанавливается норма в 300 кВт/ч в месяц на «точку подключения». Сверх этого — оплачивается по повышенной стоимости. Если лимит превышен на 500 кВт/ч — вводится «экономически обоснованный» тариф.



Как посчитали в правительстве РФ, в большинстве домохозяйств на 2,5 человека приходится 220 кВт/ч. Этим же документом предлагается сузить круг потребителей, приравненных к населению.



В настоящее время к потребителям относятся садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозпостройки населения (например, сараи и погреба), религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы и так далее. Отдельно описано «поэтапное доведение понижающего коэффициента» от 0,7 до 1.



Ранее правительство РФ уже пыталось ввести соцнорму на электропотребление. В 2013 году в рамках пилотного проекта в семи регионах был установлен лимит 50-190 кВт/ч. После эксперимента все работы на данном направлении были свернуты.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: