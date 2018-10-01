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«Университетский»: от идеи до стартапа
1 октябрь 2018 (16:02)
С 25 по 28 сентября 2018 года Фонд «Сколково» и Открытый университет Сколково (ОтУС) совместно с технопарком «Университетский» провели школу «Навигатор инноватора. Екатеринбург». За четыре дня ее участники познакомились с инструментами, позволяющими оформить свою идею в проект и выстроить пути его реализации и коммерциализации. Представители команд из разных регионов России отметили высокую эффективность программы и ее хорошую организацию на площадке уральского технопарка.
«Навигатор инноватора» — это четырехдневная практико-ориентированная интенсивная программа для будущих лидеров научно-технологических проектов. Она направлена на то, чтобы ускорить коммерциализацию идей участников и интегрировать их в программы инновационного развития регионов. По замыслу авторов, школа позволяет объединить усилия начинающих предпринимателей и региональных, а также федеральных институтов, в задачи которых входит продвижение инноваций.
Школа «Навигатор инноватора» прошла на площадке технопарка «Университетский» уже во второй раз. Участниками мероприятия стали студенты, аспиранты, молодые ученые, имеющие намерение создавать собственные инновационные проекты.
«При подготовке к мероприятию нами была проведена колоссальная работа по привлечению молодых ученых как с проектами, так и пока без оформленных проектов. Мы вышли напрямую на ВУЗы, на научное сообщество региона. В итоге 443 заявки. Никто из тех, кто в этом году не прошел отбор в школу, за бортом не останется. Мы окажем необходимое содействие стоящим и перспективным проектам, ведь эта молодежь — инновационное будущее нашего региона, и наша задача — оказать максимальную поддержку для развития и продвижения наших технических гениев», — отметил первый заместитель генерального директора технопарка «Университетский» Сергей Демаков.
Фотография пресс-службы технопарка «Университетский»
«Сейчас появилось поколение людей, которые готовы заниматься собственными бизнесами, а не искать должность в какой-либо крупной корпорации или НИИ. Они хотят работать над своим проектом от начала и до конца: сам придумал, сам сделал, внедрил, нашел партнера. Это люди, которые психологически и содержательно готовы к эксперименту — попытке создать свою компанию, ее развивать, проверить какие-то гипотезы о продуктах и сервисах. Они и являются нашей целевой аудиторией», — рассказала директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова.
По ее словам, тем не менее в этом году в программе «Навигатор инноватора» принимают участие и команды научных лабораторий, где исследования велись в течение нескольких лет. Результаты этой деятельности авторы проектов сейчас оформляют в стартап, чтобы становиться резидентами технопарков и бизнес-инкубаторов и уже через несколько лет создать продукт и выходить с ним на рынок.
Отметим, что в ходе программы ее участники смогли не только освоить инструменты, позволяющие реализовать свои идеи, но и получили конкретные предложения по внедрению разработок от экспертов в разных отраслях науки и техники. Представители команд высоко оценили организацию школы для инноваторов на площадке технопарка «Университетский».
«Самое главное, что мы здесь освоили технику, тактику продвижения своей идеи. Технопарк «Университетский» оставил у нас очень благоприятное впечатление. Сами мы из Челябинска, и я узнавал, есть ли подобные площадки в нашем городе. Но оказалось, что у нас только IT-парк, а здесь есть и инженерные направления. Мы получили именно то, что нужно для развивающихся компаний», — рассказал участник проекта Иван Быков.
Фотография пресс-службы технопарка «Университетский»
По словам генерального директора технопарка «Университетский» Марата Нуриева, разработчики программы для инноваторов постоянно совершенствуют ее как с точки зрения содержания, так и в организационном плане.
«Если прошлый «Навигатор инноватора» проходил по шести направлениям, то нынче мы сфокусировались на четырех: это промышленность, медицина, IT и энергоэффективность. Эти направления совпадают с векторами работы технопарка, и мы смотрим на участвующих в программе молодых людей, чтобы в дальнейшем привлечь их в качестве резидентов технопарка, помогать им развиваться, способствовать становлению проектов. Мы постоянно работаем над улучшением школы, добавляем элементы нетворкинга, ввели экскурсионную программу: это объединяет команды. Думаю, мероприятие станет хорошим толчком и для развития проектов этих ребят, и в целом для жизни. Региону это даст новый пласт молодых людей, которые «заточены» творить инновации, организовывать свое дело, продвигать проекты, в том числе наукоемкие», — пояснил Марат Нуриев.
Фотография пресс-службы технопарка «Университетский»
По итогам мероприятия представители Открытого университета Сколково выразили уверенность, что совместная работа с екатеринбургским технопарком высоких технологий будет продолжаться. Более того, уже есть конкретные идеи по ее расширению.
«Наше сотрудничество с технопарком «Университетский» будет продолжаться, поддержим любую инициативу, касающуюся совместной работы. Не все коллективы отличаются такой харизматичностью, профессионализмом, как команда этого екатеринбургского технопарка. Будут еще «Навигаторы инноватора», и мы готовы расширить линейку нашего сотрудничества. В частности, по ее словам, речь идет о создании программы генерации творческих проектов, чтобы охватить тех потенциальных инноваторов, у кого есть желание, но нет оформившейся идеи. Здесь у нас уже есть своя экосистема: это технопарк, с которым надежно и интересно», — рассказала Екатерина Морозова.
Отметим, что технопарк «Университетский» в 2018 году стал площадкой для целого ряда мероприятий, направленных на развитие инноваций. Так, в июле на его базе состоялся Socialhack Ekb — хакатон IT-решений для социальных проектов. Что касается ближайших перспектив, уже 3 октября в «Университетском» пройдет семинар-практикум по независимой оценке квалификаций «Оценка квалификации. Траектория профессионального роста» в рамках «ОК!НАНО-ТУРа», организованного при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «Роснано».
«Навигатор инноватора» — это четырехдневная практико-ориентированная интенсивная программа для будущих лидеров научно-технологических проектов. Она направлена на то, чтобы ускорить коммерциализацию идей участников и интегрировать их в программы инновационного развития регионов. По замыслу авторов, школа позволяет объединить усилия начинающих предпринимателей и региональных, а также федеральных институтов, в задачи которых входит продвижение инноваций.
Школа «Навигатор инноватора» прошла на площадке технопарка «Университетский» уже во второй раз. Участниками мероприятия стали студенты, аспиранты, молодые ученые, имеющие намерение создавать собственные инновационные проекты.
«При подготовке к мероприятию нами была проведена колоссальная работа по привлечению молодых ученых как с проектами, так и пока без оформленных проектов. Мы вышли напрямую на ВУЗы, на научное сообщество региона. В итоге 443 заявки. Никто из тех, кто в этом году не прошел отбор в школу, за бортом не останется. Мы окажем необходимое содействие стоящим и перспективным проектам, ведь эта молодежь — инновационное будущее нашего региона, и наша задача — оказать максимальную поддержку для развития и продвижения наших технических гениев», — отметил первый заместитель генерального директора технопарка «Университетский» Сергей Демаков.
Фотография пресс-службы технопарка «Университетский»
«Сейчас появилось поколение людей, которые готовы заниматься собственными бизнесами, а не искать должность в какой-либо крупной корпорации или НИИ. Они хотят работать над своим проектом от начала и до конца: сам придумал, сам сделал, внедрил, нашел партнера. Это люди, которые психологически и содержательно готовы к эксперименту — попытке создать свою компанию, ее развивать, проверить какие-то гипотезы о продуктах и сервисах. Они и являются нашей целевой аудиторией», — рассказала директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова.
По ее словам, тем не менее в этом году в программе «Навигатор инноватора» принимают участие и команды научных лабораторий, где исследования велись в течение нескольких лет. Результаты этой деятельности авторы проектов сейчас оформляют в стартап, чтобы становиться резидентами технопарков и бизнес-инкубаторов и уже через несколько лет создать продукт и выходить с ним на рынок.
Отметим, что в ходе программы ее участники смогли не только освоить инструменты, позволяющие реализовать свои идеи, но и получили конкретные предложения по внедрению разработок от экспертов в разных отраслях науки и техники. Представители команд высоко оценили организацию школы для инноваторов на площадке технопарка «Университетский».
«Самое главное, что мы здесь освоили технику, тактику продвижения своей идеи. Технопарк «Университетский» оставил у нас очень благоприятное впечатление. Сами мы из Челябинска, и я узнавал, есть ли подобные площадки в нашем городе. Но оказалось, что у нас только IT-парк, а здесь есть и инженерные направления. Мы получили именно то, что нужно для развивающихся компаний», — рассказал участник проекта Иван Быков.
Фотография пресс-службы технопарка «Университетский»
По словам генерального директора технопарка «Университетский» Марата Нуриева, разработчики программы для инноваторов постоянно совершенствуют ее как с точки зрения содержания, так и в организационном плане.
«Если прошлый «Навигатор инноватора» проходил по шести направлениям, то нынче мы сфокусировались на четырех: это промышленность, медицина, IT и энергоэффективность. Эти направления совпадают с векторами работы технопарка, и мы смотрим на участвующих в программе молодых людей, чтобы в дальнейшем привлечь их в качестве резидентов технопарка, помогать им развиваться, способствовать становлению проектов. Мы постоянно работаем над улучшением школы, добавляем элементы нетворкинга, ввели экскурсионную программу: это объединяет команды. Думаю, мероприятие станет хорошим толчком и для развития проектов этих ребят, и в целом для жизни. Региону это даст новый пласт молодых людей, которые «заточены» творить инновации, организовывать свое дело, продвигать проекты, в том числе наукоемкие», — пояснил Марат Нуриев.
Фотография пресс-службы технопарка «Университетский»
По итогам мероприятия представители Открытого университета Сколково выразили уверенность, что совместная работа с екатеринбургским технопарком высоких технологий будет продолжаться. Более того, уже есть конкретные идеи по ее расширению.
«Наше сотрудничество с технопарком «Университетский» будет продолжаться, поддержим любую инициативу, касающуюся совместной работы. Не все коллективы отличаются такой харизматичностью, профессионализмом, как команда этого екатеринбургского технопарка. Будут еще «Навигаторы инноватора», и мы готовы расширить линейку нашего сотрудничества. В частности, по ее словам, речь идет о создании программы генерации творческих проектов, чтобы охватить тех потенциальных инноваторов, у кого есть желание, но нет оформившейся идеи. Здесь у нас уже есть своя экосистема: это технопарк, с которым надежно и интересно», — рассказала Екатерина Морозова.
Отметим, что технопарк «Университетский» в 2018 году стал площадкой для целого ряда мероприятий, направленных на развитие инноваций. Так, в июле на его базе состоялся Socialhack Ekb — хакатон IT-решений для социальных проектов. Что касается ближайших перспектив, уже 3 октября в «Университетском» пройдет семинар-практикум по независимой оценке квалификаций «Оценка квалификации. Траектория профессионального роста» в рамках «ОК!НАНО-ТУРа», организованного при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «Роснано».
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