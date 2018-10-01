«Университетский»: от идеи до стартапа

Фотография пресс-службы технопарка «Университетский»

Фотография пресс-службы технопарка «Университетский»

Фотография пресс-службы технопарка «Университетский»

С 25 по 28 сентября 2018 года Фонд «Сколково» и Открытый университет Сколково (ОтУС) совместно с технопарком «Университетский» провели школу «Навигатор инноватора. Екатеринбург». За четыре дня ее участники познакомились с инструментами, позволяющими оформить свою идею в проект и выстроить пути его реализации и коммерциализации. Представители команд из разных регионов России отметили высокую эффективность программы и ее хорошую организацию на площадке уральского технопарка.«Навигатор инноватора» — это четырехдневная практико-ориентированная интенсивная программа для будущих лидеров научно-технологических проектов. Она направлена на то, чтобы ускорить коммерциализацию идей участников и интегрировать их в программы инновационного развития регионов. По замыслу авторов, школа позволяет объединить усилия начинающих предпринимателей и региональных, а также федеральных институтов, в задачи которых входит продвижение инноваций.Школа «Навигатор инноватора» прошла на площадке технопарка «Университетский» уже во второй раз. Участниками мероприятия стали студенты, аспиранты, молодые ученые, имеющие намерение создавать собственные инновационные проекты.«При подготовке к мероприятию нами была проведена колоссальная работа по привлечению молодых ученых как с проектами, так и пока без оформленных проектов. Мы вышли напрямую на ВУЗы, на научное сообщество региона. В итоге 443 заявки. Никто из тех, кто в этом году не прошел отбор в школу, за бортом не останется. Мы окажем необходимое содействие стоящим и перспективным проектам, ведь эта молодежь — инновационное будущее нашего региона, и наша задача — оказать максимальную поддержку для развития и продвижения наших технических гениев», — отметил первый заместитель генерального директора технопарка «Университетский» Сергей Демаков.«Сейчас появилось поколение людей, которые готовы заниматься собственными бизнесами, а не искать должность в какой-либо крупной корпорации или НИИ. Они хотят работать над своим проектом от начала и до конца: сам придумал, сам сделал, внедрил, нашел партнера. Это люди, которые психологически и содержательно готовы к эксперименту — попытке создать свою компанию, ее развивать, проверить какие-то гипотезы о продуктах и сервисах. Они и являются нашей целевой аудиторией», — рассказала директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова.По ее словам, тем не менее в этом году в программе «Навигатор инноватора» принимают участие и команды научных лабораторий, где исследования велись в течение нескольких лет. Результаты этой деятельности авторы проектов сейчас оформляют в стартап, чтобы становиться резидентами технопарков и бизнес-инкубаторов и уже через несколько лет создать продукт и выходить с ним на рынок.Отметим, что в ходе программы ее участники смогли не только освоить инструменты, позволяющие реализовать свои идеи, но и получили конкретные предложения по внедрению разработок от экспертов в разных отраслях науки и техники. Представители команд высоко оценили организацию школы для инноваторов на площадке технопарка «Университетский».«Самое главное, что мы здесь освоили технику, тактику продвижения своей идеи. Технопарк «Университетский» оставил у нас очень благоприятное впечатление. Сами мы из Челябинска, и я узнавал, есть ли подобные площадки в нашем городе. Но оказалось, что у нас только IT-парк, а здесь есть и инженерные направления. Мы получили именно то, что нужно для развивающихся компаний», — рассказал участник проекта Иван Быков.По словам генерального директора технопарка «Университетский» Марата Нуриева, разработчики программы для инноваторов постоянно совершенствуют ее как с точки зрения содержания, так и в организационном плане.«Если прошлый «Навигатор инноватора» проходил по шести направлениям, то нынче мы сфокусировались на четырех: это промышленность, медицина, IT и энергоэффективность. Эти направления совпадают с векторами работы технопарка, и мы смотрим на участвующих в программе молодых людей, чтобы в дальнейшем привлечь их в качестве резидентов технопарка, помогать им развиваться, способствовать становлению проектов. Мы постоянно работаем над улучшением школы, добавляем элементы нетворкинга, ввели экскурсионную программу: это объединяет команды. Думаю, мероприятие станет хорошим толчком и для развития проектов этих ребят, и в целом для жизни. Региону это даст новый пласт молодых людей, которые «заточены» творить инновации, организовывать свое дело, продвигать проекты, в том числе наукоемкие», — пояснил Марат Нуриев.По итогам мероприятия представители Открытого университета Сколково выразили уверенность, что совместная работа с екатеринбургским технопарком высоких технологий будет продолжаться. Более того, уже есть конкретные идеи по ее расширению.«Наше сотрудничество с технопарком «Университетский» будет продолжаться, поддержим любую инициативу, касающуюся совместной работы. Не все коллективы отличаются такой харизматичностью, профессионализмом, как команда этого екатеринбургского технопарка. Будут еще «Навигаторы инноватора», и мы готовы расширить линейку нашего сотрудничества. В частности, по ее словам, речь идет о создании программы генерации творческих проектов, чтобы охватить тех потенциальных инноваторов, у кого есть желание, но нет оформившейся идеи. Здесь у нас уже есть своя экосистема: это технопарк, с которым надежно и интересно», — рассказала Екатерина Морозова.Отметим, что технопарк «Университетский» в 2018 году стал площадкой для целого ряда мероприятий, направленных на развитие инноваций. Так, в июле на его базе состоялся Socialhack Ekb — хакатон IT-решений для социальных проектов. Что касается ближайших перспектив, уже 3 октября в «Университетском» пройдет семинар-практикум по независимой оценке квалификаций «Оценка квалификации. Траектория профессионального роста» в рамках «ОК!НАНО-ТУРа», организованного при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «Роснано».