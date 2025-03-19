УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:23

В Екатеринбурге подвели итоги конкурса проектов по улучшению городской среды

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. В Екатеринбурге подвели итоги конкурса проектов по улучшению городской среды «Молодой город», который организовали Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») и администрация города. Первое место занял студенческий проект приспособления Хлебозавода № 6 под цели креативного пространства для обучения и развития молодежи, сообщает пресс-служба СОФПП.

Участие в интенсиве приняли около 300 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Они смогли пройти обучение и поработать вместе с наставниками — опытными экспертами и предпринимателями. В финал вышли 26 проектов, направленных на улучшение городской среды: центр психологической помощи, «умный» помощник для начинающих SMM и маркетологов, приложение по безопасному передвижению на улицах Екатеринбурга, инновационная остановка, межрайонная автобусная система, производство экологически чистой доски, спортивный комплекс, городские точки заботы, сообщество музыкальных педагогов и другие актуальные для развития города и общества проекты.

«Интенсив показал, какую мощную энергию и блестящие идеи готова генерировать наша молодежь для развития Екатеринбурга. Вышедшие в финал проекты — пример того, как молодые люди видят будущее города: креативное, социально ориентированное, наполненное смыслами. «Молодой город» выполнил свою задачу — стать местом сосредоточения талантливых и амбициозных людей, дав им старт в предпринимательство и предоставив инструменты для реализации замыслов», — заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Авторы идеи приспособления Хлебозавода № 6 София Мезенцева и Никита Торчинский предложили создать на площадке креативное пространство для подростков и молодежи. Команда проекта уже сформирована — в нее входит 16 человек, в том числе студенты и педагоги разных вузов.

«Мы хотим сделать место, куда подростки смогут приходить за психологической поддержкой, получением качественного образования и инициацией своих идей. Планируем начать с репетиторского центра, который будет работать по принципам гуманистической педагогики», — рассказала София Мезенцева.

По словам студентов, участие в интенсиве помогло разработать четкий план реализации стартапа.

«Наставник была с нами буквально 24 на 7, отвечала на все вопросы, делилась своими знаниями и опытом. Это нам очень помогло», — добавила С. Мезенцева.

Победители проекта получили сертификат от партнеров программы (холдинга «Малышева-73», «Гринвич-Недвижимость» и адвокатского бюро Свердловской области «Коробов, Простолупова и партнеры»), который дает право на услуги или товары для реализации разработанной на конкурсе идеи. Всем финалистам также вручили подарочные боксы.

«Порадовало не только количество поданных заявок, но и высокое качество проработки проектов — от инновационных IT-решений до социальных инициатив. Для нас как для фонда поддержки предпринимательства ценно, что участники получили не просто теорию, а практические навыки по запуску своих стартапов. И хочу добавить, что фонд всегда готов поддержать начинающих предпринимателей имеющимися инструментами», — заявил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Напомним, что стартап-интенсив «Молодой город» стартовал в день активации городского молодежного кластера «Салют». Цель проекта — вовлечь молодежь в создание новых городских инициатив и предпринимательство через решение актуальных потребностей Екатеринбурга. К участию в программе приглашались молодые люди от 14 до 35 лет, в том числе школьники и студенты. С 16 по 22 августа участники прошли большой образовательный блок, поработали в командах и индивидуально с наставниками. А 23 августа в креативном кластере «Домна» авторы 26 лучших проектов представили свои инициативы экспертной комиссии.

Для участия приглашались авторы проектов в пяти ключевых направлениях: «Город будущего» (архитектура, дизайн, урбанистика), «Зеленый курс» (экология и устойчивое развитие), «Цифровой город» (технологии), «Культурный код» (креативные индустрии) и «Город здоровья» (здоровый образ жизни и спорт).

Экспертами интенсива стали: экс-директор по коммуникациям «ВкусВилл», автор бестселлеров о революции в ритейле и клиентоцентричности Евгений Щепин, профессиональный альпинист и предприниматель Сергей Кофанов, руководитель проектов в сфере креативных индустрий Георгий Цеплаков, директор центра поддержки и развития современного искусства «За Арт» Анна Пьянкова, основательница VR-стартапа Евгения Панасова и многие другие.
