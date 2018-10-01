Новости дня

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2019 год

УрБК, Москва, 01.10.2018. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы. Документ размещен в базе законопроектов нижней палаты парламента.



Согласно материалам, в 2019 году уровень доходов запланирован на уровне 19 трлн 969 млрд руб. Прогноз по расходам — 18 трлн 37 млрд руб. Профицит бюджета составит 1 трлн 932 млрд руб. Данные параметры будут возможны при инфляции на уровне 4,3%.



Доходы в 2020 году и 2021 году запланированы на уровне 20 трлн 219 млрд руб. и 20 трлн 978 млрд руб. соответственно. Расходы в 2020 году составят почти 19 трлн руб., в 2021 году — 20 трлн 26 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: