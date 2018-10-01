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Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2019 год
1 октябрь 2018 (09:06)
УрБК, Москва, 01.10.2018. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы. Документ размещен в базе законопроектов нижней палаты парламента.
Согласно материалам, в 2019 году уровень доходов запланирован на уровне 19 трлн 969 млрд руб. Прогноз по расходам — 18 трлн 37 млрд руб. Профицит бюджета составит 1 трлн 932 млрд руб. Данные параметры будут возможны при инфляции на уровне 4,3%.
Доходы в 2020 году и 2021 году запланированы на уровне 20 трлн 219 млрд руб. и 20 трлн 978 млрд руб. соответственно. Расходы в 2020 году составят почти 19 трлн руб., в 2021 году — 20 трлн 26 млрд руб.
Согласно материалам, в 2019 году уровень доходов запланирован на уровне 19 трлн 969 млрд руб. Прогноз по расходам — 18 трлн 37 млрд руб. Профицит бюджета составит 1 трлн 932 млрд руб. Данные параметры будут возможны при инфляции на уровне 4,3%.
Доходы в 2020 году и 2021 году запланированы на уровне 20 трлн 219 млрд руб. и 20 трлн 978 млрд руб. соответственно. Расходы в 2020 году составят почти 19 трлн руб., в 2021 году — 20 трлн 26 млрд руб.
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