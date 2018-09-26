Кризис

Входивший в топ-30 банк «Югра» признан банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк «Югра», входивший до отзыва лицензии в топ-30 в России, сообщает «Прайм».



Суд открыл конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.



Представитель ЦБ ранее, во вторник, сообщил в суде, что разница между обязательствами и активами банка «Югра» по результатам обследования временной администрации превышает 143 млрд руб., стоимость имущества — около 56,3 млрд руб., неисполненные обязательства — более 199,3 млрд руб.

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