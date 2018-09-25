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Региональный туризм: рывок в никуда
25 сентябрь 2018 (12:17)
Екатеринбург и Свердловская область прошедшим летом показали заметный прирост количества гостей региона за счет проведения нескольких крупных международных мероприятий. Эксперты отмечают, что в этом смысле сезон можно назвать успешным: Средний Урал определенно совершил рывок в развитии сферы гостеприимства, его посетило множество туристов из других городов и стран. Однако представители туротрасли сомневаются, что области удастся закрепить этот успех: на сегодняшний день в регионе не существует ни единой парадигмы развития въездного туризма, ни даже более-менее достоверной статистики в данном сегменте.
Напомним, летом 2018 года в Екатеринбурге прошли матчи Чемпионата мира по футболу, международная промышленная выставка «Иннопром-2018», а также Царские дни, приуроченные к столетию трагических событий, связанных с семьей Романовых.
«Сложилась исключительно благоприятная ситуация, которая может очень нескоро повториться. Были совершенно гарантированные потоки, и задача турсообщества и властей состояла в том, чтобы обеспечить должный уровень сервиса, необходимую инфраструктуру и насыщенные экскурсионные программы, сделав этих туристов «возвратными», — отметил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Между тем, по словам экспертов, последняя задача оказалась непосильной для города и области. В результате всплеск интереса к региону остался локальным и не позволяет надеяться на существенный эффект в перспективе.
«Для отельеров событийные мероприятия прошедшего лета были сиюминутной нагрузкой: думаю, им больше дает Китай. То же касается рестораторов: примером может служить бар «Американка» в центре Екатеринбурга. Болельщики уехали — и он опустел, несмотря на вложенные средства. Инфраструктуру города серьезно подняли за счет выделенных бюджетных денег: это и дороги, и стадион. Но что будет с этим стадионом дальше, кто станет это все оплачивать, и насколько оно нужно простым горожанам — большой вопрос», — полагает член координационного совета по туризму при администрации Екатеринбурга Олег Хигер.
Представители туротрасли отмечают, что Среднему Уралу действительно крайне трудно конкурировать на мировом уровне в части количества и масштаба историко-культурных памятников. Тем не менее преодолевать «местечковость» и поддерживать въездной турпоток можно — в первую очередь за счет участия в федеральных программах и организации ярких событий, имеющих значение для жителей других регионов и стран.
Однако в регионе нет единой парадигмы развития въездного туризма: профсообщество и власти действуют зачастую независимо друг от друга, не имея согласия относительно перспективных объектов и брендовых маршрутов.
«Мы наладили последовательное взаимодействие с федеральными структурами, в частности, с Российским союзом туриндустрии. Есть общее понимание, расставлены приоритеты. Но единая система, позволяющая туротрасли интенсивно развиваться, в регионе не складывается, поскольку областное министерство с профессиональным сообществом на конструктивный диалог не идет. У области есть административный ресурс и возможности финансирования, но все эти инструменты остаются малоэффективными», — рассказал Михаил Мальцев.
В частности, речь идет о неудовлетворительной работе Центра развития туризма Свердловской области на ЧМ-2018. Как ранее писал УрБК, учреждение попыталось привлечь внимание туристов, поставив на Плотинке в Екатеринбурге шатер в «деревенском стиле» за 16 млн руб. Однако гости города не оценили такой имиджевый ход. В результате, по словам экспертов, были упущены возможности представить регион на международном уровне в новом качестве.
Более того, даже подсчитать приехавших в Свердловскую область туристов власти затрудняются. Как в таком случае они могут эффективно управлять турпотоком, для профсообщества остается непонятным.
«Въездной турпоток увеличивается год от года. Но подсчитать точно число туристов достаточно сложно, поскольку нет методики, объективно его отражающей», — отметила ранее министр инвестиций и развития Среднего Урала Виктория Казакова.
Что касается внутрирегионального туризма, здесь крупные международные мероприятия сыграли скорее отрицательную роль. Так, из-за ограничений, связанных с ЧМ, доступный и популярный у екатеринбуржцев формат отдыха выходного дня — аренда беседки с мангалом в лесопарке — в июне оказался фактически вне закона. Для организованных выездов за город сложности создавали требования к автобусам, прибывающим в Екатеринбург.
Свердловчане стали еще больше экономить на отдыхе, о чем свидетельствует снижение на 8-9% средней стоимости пребывания в свердловских санаториях. Согласно статистике Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), если в прошлом году в середине лета показатель составлял 3 тыс. 290 руб. за сутки, то в июле текущего года — 2 тыс. 989 руб.
Таким образом, итоги прошедшего лета в Свердловской области показали позитивную динамику въездного турпотока. Однако без интеграции бизнеса и власти всех уровней в единую систему с продуманной концепцией она вряд ли станет устойчивым трендом для Екатеринбурга и Свердловской области. Вполне вероятно, что в следующем сезоне основным форматом отдыха как для свердловчан, так и для гостей региона вновь станет «дикий» автомобильный туризм, который практически не приносит дохода ни предпринимателям, ни бюджету.
Напомним, летом 2018 года в Екатеринбурге прошли матчи Чемпионата мира по футболу, международная промышленная выставка «Иннопром-2018», а также Царские дни, приуроченные к столетию трагических событий, связанных с семьей Романовых.
«Сложилась исключительно благоприятная ситуация, которая может очень нескоро повториться. Были совершенно гарантированные потоки, и задача турсообщества и властей состояла в том, чтобы обеспечить должный уровень сервиса, необходимую инфраструктуру и насыщенные экскурсионные программы, сделав этих туристов «возвратными», — отметил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Между тем, по словам экспертов, последняя задача оказалась непосильной для города и области. В результате всплеск интереса к региону остался локальным и не позволяет надеяться на существенный эффект в перспективе.
«Для отельеров событийные мероприятия прошедшего лета были сиюминутной нагрузкой: думаю, им больше дает Китай. То же касается рестораторов: примером может служить бар «Американка» в центре Екатеринбурга. Болельщики уехали — и он опустел, несмотря на вложенные средства. Инфраструктуру города серьезно подняли за счет выделенных бюджетных денег: это и дороги, и стадион. Но что будет с этим стадионом дальше, кто станет это все оплачивать, и насколько оно нужно простым горожанам — большой вопрос», — полагает член координационного совета по туризму при администрации Екатеринбурга Олег Хигер.
Представители туротрасли отмечают, что Среднему Уралу действительно крайне трудно конкурировать на мировом уровне в части количества и масштаба историко-культурных памятников. Тем не менее преодолевать «местечковость» и поддерживать въездной турпоток можно — в первую очередь за счет участия в федеральных программах и организации ярких событий, имеющих значение для жителей других регионов и стран.
Однако в регионе нет единой парадигмы развития въездного туризма: профсообщество и власти действуют зачастую независимо друг от друга, не имея согласия относительно перспективных объектов и брендовых маршрутов.
«Мы наладили последовательное взаимодействие с федеральными структурами, в частности, с Российским союзом туриндустрии. Есть общее понимание, расставлены приоритеты. Но единая система, позволяющая туротрасли интенсивно развиваться, в регионе не складывается, поскольку областное министерство с профессиональным сообществом на конструктивный диалог не идет. У области есть административный ресурс и возможности финансирования, но все эти инструменты остаются малоэффективными», — рассказал Михаил Мальцев.
В частности, речь идет о неудовлетворительной работе Центра развития туризма Свердловской области на ЧМ-2018. Как ранее писал УрБК, учреждение попыталось привлечь внимание туристов, поставив на Плотинке в Екатеринбурге шатер в «деревенском стиле» за 16 млн руб. Однако гости города не оценили такой имиджевый ход. В результате, по словам экспертов, были упущены возможности представить регион на международном уровне в новом качестве.
Более того, даже подсчитать приехавших в Свердловскую область туристов власти затрудняются. Как в таком случае они могут эффективно управлять турпотоком, для профсообщества остается непонятным.
«Въездной турпоток увеличивается год от года. Но подсчитать точно число туристов достаточно сложно, поскольку нет методики, объективно его отражающей», — отметила ранее министр инвестиций и развития Среднего Урала Виктория Казакова.
Что касается внутрирегионального туризма, здесь крупные международные мероприятия сыграли скорее отрицательную роль. Так, из-за ограничений, связанных с ЧМ, доступный и популярный у екатеринбуржцев формат отдыха выходного дня — аренда беседки с мангалом в лесопарке — в июне оказался фактически вне закона. Для организованных выездов за город сложности создавали требования к автобусам, прибывающим в Екатеринбург.
Свердловчане стали еще больше экономить на отдыхе, о чем свидетельствует снижение на 8-9% средней стоимости пребывания в свердловских санаториях. Согласно статистике Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), если в прошлом году в середине лета показатель составлял 3 тыс. 290 руб. за сутки, то в июле текущего года — 2 тыс. 989 руб.
Таким образом, итоги прошедшего лета в Свердловской области показали позитивную динамику въездного турпотока. Однако без интеграции бизнеса и власти всех уровней в единую систему с продуманной концепцией она вряд ли станет устойчивым трендом для Екатеринбурга и Свердловской области. Вполне вероятно, что в следующем сезоне основным форматом отдыха как для свердловчан, так и для гостей региона вновь станет «дикий» автомобильный туризм, который практически не приносит дохода ни предпринимателям, ни бюджету.
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