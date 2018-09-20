Уральские атомщики презентовали проект SmartMed для ЗАТО

В рамках первого молодежного конгресса ГК «Росатом» в треке «Развитие атомных городов» уральские атомщики представили инновационный проект SmartMed в части развития телемедицины в городах присутствия предприятий госкорпорации. Разработка направлена на повышение доступности и расширение спектра медуслуг в закрытых территориальных образованиях (ЗАТО).О проекте участникам конгресса рассказали инженер по организации управления производством АО «УЭХК» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске, Свердловская область) Кристина Избицкая и инженер-конструктор РФЯЦ-ВНИИТФ (г. Снежинск, Челябинская область) Максим Терентьев.По словам авторов, проект — еще одна альтернатива решения проблемы нехватки медицинских кадров в закрытых городах Росатома, повышение доступности медуслуг и, что немаловажно, приближение цифрового будущего атомных городов.«Идея заключается в создании центров телемедицины на базе городских поликлиник. С помощью онлайн-ресурса пациенты, например, Новоуральска, могут пройти прием врача-специалиста, который территориально находится в другом городе Уральского региона. Это могут быть как консультации в режиме реального времени, так и отложенные телеконсультации. Для пациентов это экономия времени и средств на посещение врачей в областных и федеральных центрах», — рассказала Кристина Избицкая.По ее словам, онлайн-приемы не отменяют живое общение врача и пациента. Предполагается, что для проведения первичного осмотра пациентов специалист может приезжать в город с определенной периодичностью, а далее — осуществлять дистанционное лечение и консультации.Возможности новой интернет-платформы могут быть и гораздо шире: дистанционный биомониторинг показателей пациентов (давление, пульс, кислород в крови и так далее), которые врач может отслеживать, а главное — это формирование профессиональной сети медицинских специалистов атомградов.По мнению авторов, объединяющая профессиональная онлайн-сеть узких медицинских специалистов в атомных городах позволит открыть большие возможности и для самих медиков. С помощью таких технологий можно проводить непрерывное дистанционное повышение квалификации врачей и обучение студентов медицинских колледжей и институтов. Кроме того, платформа — отличная площадка для проведения профессиональных медицинских образовательных конкурсов, например, MedSkills, который будет стыковать традиционные знания и возможности новых информационных технологий.«Мы проанализировали рынок цифровой телемедицины — это стремительно растущий рынок (более 20% в год). Для Росатома это может быть еще одной возможностью развития нового направления IT-бизнеса телемедицины, а также разработки и производства сопутствующих ему перспективных медицинских продуктов, например, браслетов-биосенсоров и так далее», — поясняет Кристина Избицкая.Проект уральских атомщиков получил высокую экспертную поддержку. В частности, генеральный директор АО «ОТЭК» (интегратор проекта «Умный город») Ксения Сухотина очень заинтересовалась воплощением идеи. В настоящий момент авторы дорабатывают дорожную карту проекта.Отметим, что ГК «Росатом» ведет планомерную работу по повышению доступности и улучшению качества медуслуг в городах присутствия своих предприятий.Так, в атомградах Свердловской области — Новоуральске и Заречном — госкорпорация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России успешно реализует проект «Бережливая поликлиника». Его цель — оптимизация работы медучреждений, снижение времени пребывания, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу.В частности, в одной из поликлиник Новоуральска при поддержке УЭХК создан call-центр, организована «открытая» регистратура, идет модернизация оборудования. В рамках проекта в медучреждении установлено информационное табло, появилась система навигации и электронная очередь.Таким образом, уже сегодня жители атомградов могут оценить преимущества современной организации медобслуживания с использованием цифровых технологий. Внедрение проекта развития телемедицины может стать следующим шагом в данном направлении.