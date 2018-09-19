Кризис
Личная инфляция россиян в августе 2018 года совпала с официальной статистикой
19 сентябрь 2018 (12:09)
Личная инфляция населения в России по итогам августа 2018 года совпала с данными Росстата, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Согласно представленным данным, дефлятор остановился на значении в 0,05%. Уровень цен по сведениям Росстата вырос на 0,01%.
В годовом выражении дефлятор по данным «Ромира» составил 3%, по данным Росстата — 2,4%.
Согласно представленным данным, дефлятор остановился на значении в 0,05%. Уровень цен по сведениям Росстата вырос на 0,01%.
В годовом выражении дефлятор по данным «Ромира» составил 3%, по данным Росстата — 2,4%.
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