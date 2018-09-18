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Предприниматели-клиенты УБРиР получили возможность внесения наличных через банкоматы Альфа-банка

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. Предприниматели-клиенты Уральского банка реконструкции и развития теперь могут вносить наличные на расчетный счет компании через банкоматы Альфа-банка с такой же комиссией, как и в УБРиР, сообщает пресс-служба банка.



Соглашение между банками позволяет бизнесменам еще проще проводить самоинкассацию (вносить средства на расчетный счет компании), ведь доступная банкоматная сеть приросла примерно на 3 000 устройств. Чтобы вносить денежные средства через устройства партнеров, необходимо выпустить универсальную карту для бизнеса, которая имеет функции как по внесению наличных, так и по расходованию средств с корпоративного расчетного счета. Комиссия за услугу внесения через банкоматы Альфа-банка такая же, как и при внесении наличных в банкоматах УБРиР.



«Соглашение с Альфа-банком имеет особенную ценность для клиентов УБРиР в тех регионах, где наши банкоматы находятся не в шаговой доступности для предпринимателей. Мы стали в прямом смысле ближе к клиентам в большом количестве населенных пунктов страны. Раньше аналогичный партнерский сервис УБРиР и Альфа-банка был реализован для физических лиц, и оба банка получили положительный отклик от клиентов. Теперь оценить преимущества единой банкоматной сети смогут и бизнесмены», — рассказала управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.



Одновременно подключенная функция «Расходование средств» позволит удобно и безопасно оплачивать корпоративные расходы, например, бензин, командировки, товары для офиса, покупки для ремонта и другие расходы компании. Все траты можно контролировать в интернет-банке Light, а также устанавливать лимиты расходов по карте, отслеживать поступления наличных на счет и временно устанавливать блокировки. Также есть возможность оформить страхование карты, чтобы защитить финансы от воров и мошенников. Страховка оформляется за пять минут без дополнительных документов.



В честь дня рождения УБРиР выпуск универсальной карты Visa Unembossed Classic будет бесплатным до 31 октября 2018 года при подключении пакета расчетного обслуживания «Тест-драйв Премиум» по акции «6 месяцев по цене 3-х» или в рамках спецпредложения «Эквайринг — Сбрось лишнее!» с комиссией от 1%.

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