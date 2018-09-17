Кризис

На прошедшей неделе иностранные инвесторы вывели из российских фондов более 100 млн долл. США

Вывод средств с российского рынка ускорился: на прошедшей неделе иностранные инвесторы вывели из российских фондов более 100 млн долл. США. С начала года баланс также не в пользу российского рынка — суммарный отток превысил 300 млн долл. США. Сохраняется общее негативное отношение инвесторов к рынкам развивающихся стран, и российский рынок не является исключением. Позитивным фактором остаются высокие цены на нефть, благодаря которым котировки акций нефтегазовых компаний находятся на максимумах, поддерживая вблизи максимума и индекс Московской биржи. Об этом пишет «Коммерсантъ».



По данным «Ренессанс Капитала» (ссылающегося на данные EPFR), отток средств из фондов, ориентированных на российский рынок, за неделю, закончившуюся 12 сентября, составил 103 млн долл. США. Этот результат в четыре раза превосходит оттоки предшествующей недели (25 млн долл. США). Это максимальный отток с конца июня. С начала года баланс не в пользу российского рынка — потери фондов достигают почти 340 млн долл. США. Уход инвесторов усилился с развивающихся рынков в целом. По данным EPFR, из фондов GEM за отчетную неделю инвесторы вывели более 1,6 млрд долл. США, что в три раза превышает результат предшествующей недели (526 млн долл. США).



Как отмечают участники рынка, в этом году вообще развивающиеся рынки дали массу поводов для беспокойства инвесторов. По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимира Брагина, основной причиной стали накопленные дисбалансы (большие дефициты по счету текущих операций и дефициты бюджетов), которые сильно увеличили чувствительность долговых рынков этих стран к различным рискам. Это и привело к тому, что инвесторы стали активно уходить от риска, а фиксация прибылей со временем начала принимать форму бегства от риска.



«Поводами стали повышение ставок ФРС, что на фоне пережатых кредитных спредов оказалось болезненным с точки зрения полной доходности, ряд политических событий в отдельных странах, торговые войны и санкции», — отмечает эксперт. Как поясняет начальник управления инвестиций «Райффайзен Капитала» Владимир Веденеев, на российский рынок в настоящее время влияют два ключевых негативных фактора: общая слабая конъюнктура на развивающихся рынках и ожидания новых жестких санкций со стороны США. Слабость ЕМ в первую очередь связана с ожиданиями повышения ставок ФРС США, а также опасениями относительно глобальных торговых войн.



Единственным фактором поддержки для российского рынка выступают высокие цены на нефть. По данным агентства Reuters, в середине недели котировки североморской нефти Brent (как на спот-рынке, так и на срочном рынке) превысили уровень 80 долл. США за баррель. Стоимость российской нефти Urals вплотную подходила к этому уровню. Даже с учетом небольшой коррекции в конце недели цена российской нефти сохранилась выше 77 долл. США за баррель, а в последние две недели не опускалась ниже 75 долл. США за баррель.



Как отмечает Владимир Веденеев, очевидно, что в ситуации слабого рубля и высоких цен на нефть все внимание инвесторов сосредоточено в нефтегазовом секторе. Индекс MICEX Oil & Gaz уверенно растет последние полтора года. И на этой неделе закрепился возле уровня 7 тыс. пунктов — исторического максимума. В результате индекс Московской биржи находится вблизи исторического максимума. В середине недели он достигал отметки 2373,61 пункта, что является третьим результатом и в этом году, и за всю историю индекса. К концу недели индекс остановился в районе отметки 2 360 пунктов, что на 1,7% выше, чем неделей ранее. Валютный индекс РТС к концу недели вплотную приблизился к уровню 1 100 пунктов — максимального значения с середины августа этого года.



Решение ЦБ в минувшую пятницу повысить ключевую ставку на 0,25 п. п.— до 7,5% и сохранить мораторий на выкуп валют в рамках бюджетного правила до конца года поддержало рублевые активы. Курс доллара США откатился к уровню 68 руб./долл. США, а фондовые индексы приблизились к недельным максимумам. И, по мнению господина Веденеева, в ситуации некоторого смягчения риторики в отношении санкций есть шансы на восстановление российского рынка в ближайшее время. Однако, как считает Владимир Брагин, смягчения санкций в обозримом будущем явно не предвидится. И поэтому он предполагает сохранение оттока средств с российского рынка.

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