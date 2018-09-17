«Уральский Рабочий»: Генпрокурор Юрий Чайка вспомнил в Екатеринбурге о своих студенческих годах

Уральский государственный юридический университет отметил свое столетие. На торжественное собрание в честь юбилея УрГЮА прибыл генеральный прокурор РФ и выпускник вуза Юрий Чайка.Он признался, что с большой теплотой вспоминает свои учебные годы, и выразил признательность коллективу университета за бережное сохранение традиций. «Генеральная прокуратура высоко ценит сложившиеся партнерские отношения с вузом, тысячи его выпускников служат в органах прокуратуры», — сказал Юрий Чайка.Поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов, аспирантов и выпускников университета и Владимир Путин. Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов зачитал обращение главы государства.«Вы по праву можете гордиться научными достижениями, профессорско-преподавательским корпусом, блестящей плеядой выпускников, среди которых — известные ученые, политики, представители юридического сообщества, правоохранительных органов, бизнеса. Отрадно, что и сегодня университет по-прежнему открыт всему новому, прогрессивному, передовому, уверенно держит планку одного из признанных лидеров юридического образования в нашей стране», — говорится в обращении президента.По мнению губернатора области Евгения Куйвашева, диплом УрГЮУ представляет собой «знак качества» и открывает дорогу к самым серьезным и ответственным постам в любом месте России. «Во многом благодаря насыщенной, интенсивной научной жизни университета и его высокому авторитету Свердловская область стала центром проведения крупных всероссийских и международных юридических форумов. Так, постоянную прописку в Екатеринбурге получил Европейско-Азиатский правовой конгресс», — отметил Евгений Куйвашев.В торжествах также приняли участие известные выпускники университета — первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, председатель комитета Госдумы РФ, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.Отметим, ежегодно в университете обучается около 10 тысяч студентов. Подготовку специалистов осуществляют более 600 преподавателей, в числе которых доктора и кандидаты наук, почетные работники высшего профессионального образования РФ, заслуженные деятели науки РФ, заслуженные работники высшей школы РФ, заслуженные юристы РФ.