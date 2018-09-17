Новости партнеров
«Уральский Рабочий»: Генпрокурор Юрий Чайка вспомнил в Екатеринбурге о своих студенческих годах
17 сентябрь 2018 (09:37)
Уральский государственный юридический университет отметил свое столетие. На торжественное собрание в честь юбилея УрГЮА прибыл генеральный прокурор РФ и выпускник вуза Юрий Чайка.
Он признался, что с большой теплотой вспоминает свои учебные годы, и выразил признательность коллективу университета за бережное сохранение традиций. «Генеральная прокуратура высоко ценит сложившиеся партнерские отношения с вузом, тысячи его выпускников служат в органах прокуратуры», — сказал Юрий Чайка.
Поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов, аспирантов и выпускников университета и Владимир Путин. Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов зачитал обращение главы государства.
«Вы по праву можете гордиться научными достижениями, профессорско-преподавательским корпусом, блестящей плеядой выпускников, среди которых — известные ученые, политики, представители юридического сообщества, правоохранительных органов, бизнеса. Отрадно, что и сегодня университет по-прежнему открыт всему новому, прогрессивному, передовому, уверенно держит планку одного из признанных лидеров юридического образования в нашей стране», — говорится в обращении президента.
По мнению губернатора области Евгения Куйвашева, диплом УрГЮУ представляет собой «знак качества» и открывает дорогу к самым серьезным и ответственным постам в любом месте России. «Во многом благодаря насыщенной, интенсивной научной жизни университета и его высокому авторитету Свердловская область стала центром проведения крупных всероссийских и международных юридических форумов. Так, постоянную прописку в Екатеринбурге получил Европейско-Азиатский правовой конгресс», — отметил Евгений Куйвашев.
В торжествах также приняли участие известные выпускники университета — первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, председатель комитета Госдумы РФ, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.
Отметим, ежегодно в университете обучается около 10 тысяч студентов. Подготовку специалистов осуществляют более 600 преподавателей, в числе которых доктора и кандидаты наук, почетные работники высшего профессионального образования РФ, заслуженные деятели науки РФ, заслуженные работники высшей школы РФ, заслуженные юристы РФ.
Он признался, что с большой теплотой вспоминает свои учебные годы, и выразил признательность коллективу университета за бережное сохранение традиций. «Генеральная прокуратура высоко ценит сложившиеся партнерские отношения с вузом, тысячи его выпускников служат в органах прокуратуры», — сказал Юрий Чайка.
Поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов, аспирантов и выпускников университета и Владимир Путин. Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов зачитал обращение главы государства.
«Вы по праву можете гордиться научными достижениями, профессорско-преподавательским корпусом, блестящей плеядой выпускников, среди которых — известные ученые, политики, представители юридического сообщества, правоохранительных органов, бизнеса. Отрадно, что и сегодня университет по-прежнему открыт всему новому, прогрессивному, передовому, уверенно держит планку одного из признанных лидеров юридического образования в нашей стране», — говорится в обращении президента.
По мнению губернатора области Евгения Куйвашева, диплом УрГЮУ представляет собой «знак качества» и открывает дорогу к самым серьезным и ответственным постам в любом месте России. «Во многом благодаря насыщенной, интенсивной научной жизни университета и его высокому авторитету Свердловская область стала центром проведения крупных всероссийских и международных юридических форумов. Так, постоянную прописку в Екатеринбурге получил Европейско-Азиатский правовой конгресс», — отметил Евгений Куйвашев.
В торжествах также приняли участие известные выпускники университета — первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, председатель комитета Госдумы РФ, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.
Отметим, ежегодно в университете обучается около 10 тысяч студентов. Подготовку специалистов осуществляют более 600 преподавателей, в числе которых доктора и кандидаты наук, почетные работники высшего профессионального образования РФ, заслуженные деятели науки РФ, заслуженные работники высшей школы РФ, заслуженные юристы РФ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге прошло празднование 100-летия высшего образования на Урале
- В Екатеринбурге отметили 100-летие высшего образования на Урале
- Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка предложил на должность прокурора Свердловской области кандидатуру Сергея Охлопкова
- Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Уральского федерального университета с 90-летием
- В Екатеринбург прибыл генеральный прокурор РФ Юрий Чайка