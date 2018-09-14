Кризис

В Свердловской области число миллионеров выросло на 14%

За 7 месяцев текущего года в налоговые органы Свердловской области области поступило 337 тыс. налоговых деклараций от физических лиц. Это на 4,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Декларации с суммой дохода свыше 1 млн рублей подали в текущем году 25 тыс. налогоплательщиков, что выше прошлогоднего показателя на 14%. Доходы в диапазоне от 1 млн до 10 млн руб. заявили в представленных декларациях 24 тыс. физических лиц (рост на 14%), от 10 млн до 100 млн руб. — 787 человек (рост на 12%), от 100 млн руб. до 500 млн руб. — 96 человек (рост на 8%), от 500 млн руб. до 1 млрд руб. — 13 физических лиц (рост на 18%), свыше 1 млрд руб. — 17 человек (рост в 2,4 раза).



Из общего количества поступивших деклараций 9,6 тыс. представлены индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, главами крестьянско-фермерских хозяйств, арбитражными управляющими (снижение на 4%).



Порядка 82 тыс. граждан подали декларации в связи с предоставлением социальных налоговых вычетов (рост на 7%), общая сумма вычетов составила 3,5 млрд руб., что выше прошлогоднего показателя на 15%.



За предоставлением имущественного налогового вычета по приобретению (строительству) жилья с начала года обратились более 135 тыс. физических лиц (рост на 5%), общая сумма вычетов составила 44 млрд руб., что выше прошлогоднего показателя на 10%.



Инвестиционные налоговые вычеты заявили более 1 тыс. человек (рост в 2 раза) на сумму 383 млн руб. (рост в 2 раза).



По представленным декларациям исчислено к возврату из бюджета 6 млрд руб., это на 10% выше показателя аналогичного периода прошлого года.



По декларациям о доходах за 2017 год исчислен налог на доходы, подлежащий доплате в бюджет, в сумме 1,3 млрд руб., это в 1,5 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

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