Кризис

В августе затраты уральцев на повседневные товары выросли на 2,4%

Жители России в августе 2018 года не меняли свои повседневные траты по сравнению с июлем, однако расходы на повседневные товары, в том числе продукты, в прошлом месяце выросли. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».



«В августе повседневные расходы россиян остались на том же уровне, что и месяцем ранее. Индекс покупательской активности жителей страны не меняется уже три месяца, с июня. Стоит отметить, что подобная тенденция продолжается второй год», — поясняют аналитики холдинга.



При этом реальные, то есть очищенные от инфляции, траты россиян в августе оказались выше, чем в аналогичном периоде 2012 года и 2016 года, но ниже, чем в 2013, 2014, 2015 и 2017 годах. По сравнению с июлем почти не изменился и средний чек: в августе он снизился лишь на 0,2%.



«Тем не менее доля затрат на продукты в перечне повседневных расходов россиян выросла почти на 4% (с 46% в прошлом месяце до 49,8%). Очевидно, что после сезона отпусков люди возвращаются в привычный график и перераспределяют расходы, отказываясь от сезонных трат в пользу покупок в продуктовых магазинах. Однако за счет того, что по официальным данным цены на продовольственные товары (в первую очередь на овощи и сезонные фрукты) снизились на 0,4%, а инфляция за месяц оказалась нулевой, показатель индекса покупательской активности также не продемонстрировал роста», — отмечается в исследовании.



По оценке «Ромира», в августе лидером по увеличению расходов на повседневные товары стал Южный федеральный округ. Его жители нарастили расходы на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем. На Урале затраты на покупки поднялись на 2,4%, в Приволжском федеральном округе и центре России — на 0,6%», — говорится в исследовании.



По сравнению же с августом 2017 года индекс покупательской активности вырос почти во всех регионах. Более всего — также в Южном и Уральском округе: на 4,8% и 4,1% соответственно.



При этом в августе значительно выросли повседневные расходы людей с низкими доходами — на 8,1%. Остальные группы продемонстрировали обратную динамику. Траты граждан со средними доходами снизились на 0,7%, с высокими — на 1,3%. По сравнению с августом прошлого года расходы группы с низкими доходами увеличились еще больше — на 9,6%. У двух других категорий населения повседневные затраты сократились: у тех, кто располагает средними доходами на 4,5%, у обладателей высокого дохода — на 0,7%.

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