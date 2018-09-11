Кризис
Самая низкая зарплата в России зафиксирована в сфере производства одежды и мебели
11 сентябрь 2018 (17:57)
Минтруд РФ зафиксировал самую низкую среднемесячную зарплату в I полугодии 2018 года в нескольких отраслях, сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, наименьший оклад получают работники, задействованные в сферах производства одежды (19 тыс. 396 руб.), производства мебели (22 тыс. 041 руб.), а также производства кожи и изделий из кожи (22 тыс. 061 руб.).
Максимальный размер среднемесячной заработной платы в I полугодии 2018 года зарегистрирован в отрасли по добыче сырой нефти и природного газа —131 тыс. 682 руб., в сфере производства табачных изделий — 105 тыс. 362 руб., IТ-отрасли —98 тыс. 190 руб.
По данным ведомства, наименьший оклад получают работники, задействованные в сферах производства одежды (19 тыс. 396 руб.), производства мебели (22 тыс. 041 руб.), а также производства кожи и изделий из кожи (22 тыс. 061 руб.).
Максимальный размер среднемесячной заработной платы в I полугодии 2018 года зарегистрирован в отрасли по добыче сырой нефти и природного газа —131 тыс. 682 руб., в сфере производства табачных изделий — 105 тыс. 362 руб., IТ-отрасли —98 тыс. 190 руб.
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