УЭХК повышает безопасность техпроцессов

АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) планомерно повышает надежность производства и снижает его влияние на окружающую среду. Согласно данным отчета по экологической безопасности предприятия за 2017 год, образование радиоактивных отходов (РАО) за два года сократилось почти на 15%. Одним из факторов, позволяющих достигать серьезных результатов в данном направлении, стала модернизация производства: она является приоритетом в развитии УЭХК и в 2018 году.В ходе презентации отчета представителям общественных организаций Новоуральска начальник отдела охраны окружающей среды АО «УЭХК» Андрей Наливайко рассказал, что комбинат ежегодно снижает объемы образования отходов (как радиоактивных, так и производственных). Что касается РАО, их объем снизился с 312 кубометров до 267 кубометров за период 2016-2017 года. В свою очередь, отходы в виде различного оборудования после вывода из эксплуатации отправляются на переплавку и в дальнейшем являются пригодными для использования в народном хозяйстве. Так, в 2016 году было переработано 2 тыс. 600 т, в 2017 году показатели уменьшились до 1 тыс. 720 т переработанных отходов.По словам эксперта, для контроля радиационной обстановки отдел охраны окружающей среды использует информационно-измерительную автоматизированную систему контроля радиационной обстановки (АСКРО), которая является составной частью Единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки ГК «Росатом». Система предназначена для ведения автоматического непрерывного контроля радиационной и метеорологической обстановки в местах расположения измерительных постов, связанных с пультом управления.Шесть измерительных постов охватывают все промышленные площадки комбината. Однако уже в 2018 году их станет девять.«На промышленных площадках и в санитарно-защитной зоне УЭХК территорий, загрязненных радионуклидами, нет, а мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает естественный природный фон», — пояснил Андрей Наливайко.В ходе презентации было также отмечено, что Уральский электрохимический комбинат уделяет пристальное внимание информационно-просветительской деятельности. Только в 2017 году проведено 5 экологических туров для жителей города и области. Участники смогли сами замерить радиационный фон и убедиться, что технологический процесс комбината безопасен для населения и окружающей среды.Между тем работа по повышению надежности производства продолжается и в текущем году. Так, на участке КИУ технологического цеха 53 для мониторинга в режиме нон-стоп показателей технологического процесса введена в работу видеостена на базе промышленных телевизоров и сервера видеообработки. Замена оборудования проведена в рамках модернизации участка КИУ и пришла на смену мозаичным щитам.«Предыдущее техрешение имело ограничения: все отслеживаемые параметры были определены изначально без возможности изменения и расширения. Еще один существенный недостаток: при возникновении аварийного или предупредительного сигнала быстро определить по щиту, на какой именно единице оборудования возникла неисправность, не представлялось возможным», — пояснил инженер-программист Сергей Усынин.С целью обеспечения безопасного и безаварийного техпроцесса решения гораздо большего круга задач в ходе проведения модернизации участка команда метрологической службы — Сергей Усынин, Александр Родионов, Александр Зырянов, Дмитрий Еремин — выступила с инициативой замены мозаичных щитов на видеостену. Решение позволяет максимально быстро обрабатывать информацию, поступающую с большого количества оборудования, и выводить на монитор более детальные сообщения. Также есть возможность оперативно менять изображения на мониторе, добавлять или убирать информацию, совершенствовать систему.Еще одно преимущество новинки — с помощью одного клика мышки можно с точностью определить единицу оборудования, которая неисправна и, соответственно, оперативно устранить неполадку. Кроме того, в случае проведения ремонтных работ все комплектующие доступны на рынке, таким образом, отсутствует привязанность к конкретному производителю.В настоящий момент силами программистов и прибористов УЭХК в постоянном режиме идет мониторинг таких показателей как обобщенные сигналы по защитам систем, неисправностям, предупредительной сигнализации, некоторые параметры датчиков, которые наиболее критичны для контроля — все то, что необходимо видеть в режиме реального времени. В перспективе технологи получат и инструмент транслирования мнемосхем технологических установок на видеостену.Отметим, что 2018 год на предприятиях Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» объявлен годом Культуры безопасности. В частности, на УЭХК реализуется целый ряд мероприятий: обучающие семинары, круглые столы и форумы, конкурсы плакатов, фотографий и предложений по улучшению в данной области.