УЭХК завершит рекультивацию могильника РАО в 2028 году

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. АО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в ГК «Росатом») планирует получить в ...15.02.2018 УЭХК подвел итоги 2017 года в области промбезопасности, охраны труда и окружающей среды
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2018. В АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома ...29.12.2017 На УЭХК введен в работу очередной блок газовых центрифуг нового поколения
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2017. В АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома ...18.10.2016 УЭХК первым в ТК Росатома «ТВЭЛ» осуществит финальную изоляцию радиоактивных отходов
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2016. АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома ...27.02.2015 Уральский электрохимический комбинат стал победителем экологического конкурса «Зеленая сова»
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2015. По итогам муниципального экологического конкурса «Зеленая сова», итоги которого подвели ...