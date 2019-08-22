УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 10:12

УЭХК завершит рекультивацию могильника РАО в 2028 году

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК) в Новоуральске (Свердловская область) планирует завершить рекультивацию радиоактивных отходов (РАО) в 2028 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам руководителя проектного офиса по выводу из эксплуатации, реабилитации загрязненных территорий и обращению с РАО Юрия Скосырского, на месте «хранилища» расположится «зеленая лужайка».

Отмечается, что в могильник, созданный в 1950-1960-е годы, скидывали использованную спецодежду, фильтры вентиляционных систем, а также шлам от переплава старых центрифуг.

Работы по ликвидации такого «склада» стартовали еще в 2023 году в рамках федеральной программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности». Извлеченные отходы передадут национальному оператору ФГУП «НО РАО».
