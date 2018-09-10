Кризис

Только 55% жителей Свердловской области получают полностью официальную зарплату

Полностью официальную зарплату на сегодняшний день получают всего 55% свердловчан — это на 5% меньше, чем в 2016 году. Об этом сообщает служба исследований HeadHunter.



Аналитики отмечают, что в 2018 году заметно увеличилось число жителей региона, которые получают зарплату частично официально, а частично — в конверте. А вот «черная» схема оплаты труда используется ненамного чаще, чем два года назад.



Самыми «белыми» оказались банковская, научная и медицинская отрасли. Наибольшая доля соискателей с «серыми» зарплатами наблюдается в строительстве (46%), с «чёрными» — в сфере «Начало карьеры» (24%) и «Туризм» (21%). Интересно, что чем больше профессиональный опыт человека, тем сильнее он заинтересован в полностью официальном доходе.



«Количество жителей региона, для которых важно получать именно официальную зарплату, за два года ощутимо сократилось — это 74% (в 2016 году было 83%). Свердловчане ценят официальный доход за оплачиваемые больничные и декретный отпуск, за гарантию своевременных выплат и начисления в пенсионный фонд. Кроме того, каждый третий отметил возможность взять кредит, соразмерный зарплате», — рассказала директор HeadHunter Урал Анна Хвостова.



Между тем 46% жителей региона отметили, что при поиске работы компании регулярно предлагали им «серую» схему оплаты труда — это средний показатель по стране. А вот «черную» зарплату свердловчанам предлагали довольно редко — с этим часто сталкивались лишь 13% опрошенных.



«Важно, что сами соискатели на такие варианты согласны лишь при определенных условиях. Так, 73% свердловчан отдали бы предпочтение работе с «чёрной» или «серой» зарплатой, если она будет как минимум в полтора раза больше текущих доходов, 37% готовы на это при более привлекательных условиях труда (гибкий график, дополнительные дни отпуска) или если это будет предложение от «компании-мечты». Ни в каком случае не согласятся на неофициальный доход только 15% соискателей Среднего Урала», — отмечают в HeadHunter.

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