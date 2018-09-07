Спор в обязательном порядке

3 сентября 2018 года вступил в силу федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». C этого времени начинается формирование новой службы, которая будет рассматривать обращение граждан по имущественным спорам с финансовыми организациями. Институт уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг наделен правом досудебного разрешения споров.Новая структура будет действовать наравне с существующей Службой Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг и наравне с Роспотребнадзором. Она имеет важное от них отличие — может выносить решения о выплате пострадавшему клиенту компенсации. Сотрудники службы после разбора жалобы будут выдавать документ для передачи в службу судебных приставов.Эксперты ранее высказывали сомнения по поводу дублирования функций разных структур.«Сейчас можно судить только по очертаниям самого закона. В его идеологию, возможно, заложены благие помыслы, но надо будет смотреть, как это будет работать. Есть вероятность, что это вызовет усложнение доступа к судебному разбирательству для клиентов. В законопроекте внесены существенные ограничения по досудебному обращению. Соответственно, это может работать не на благо клиентам, а во вред. Может сложиться так, что институт омбудсменов будет дополнительной ненужной прокладкой между судом и потребителем», — рассказал УрБК представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов.Представители ЦБ говорят, что такого исхода не будет, поскольку служба независима и имеет новые полномочия. Кроме того, работа с финансовым омбудсменом будет для гражданина более выгодна с точки зрения времени.«В стандартных условиях при работе с судом у человека уходит 30 дней на то, чтобы подать иск, 30 дней на то, чтобы рассмотреть его, и это только первая инстанция. Если все будет хорошо, то это займет около полугода. А у финансового омбудсмена срок рассмотрения жалобы и вынесения решения 15 дней», — рассказала заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй.«Функции Центрального банка и Роспотребнадзора не дублируются, скорее можно говорить и квазисудебной структуре, которая закроет ту прореху, которая сейчас существует в первую очередь в сфере ОСАГО», — рассказал УрБК управляющий фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.По его словам, 400 тыс. исков рассматривали суды в 2017 году по вопросам ОСАГО. Суды переполнены этими типовыми стандартными исками. Поэтому возникла необходимость в создании профессиональной структуры, которая бы сняла эту нагрузку с судебной системы.Новая служба будет выведена из аппарата ЦБ РФ и даже финансироваться будет из своих источников.«В первое время службу поддержит Банк России, а затем финансирование будет складываться из регулярных взносов, которые будут собираться с финансовых организаций. Причем запланирован следующий принцип: больший коэффициент на взнос будет накладываться на ту организацию, на которую было больше жалоб в периоде», — рассказала Светлана Фурдуй.Таким образом, предполагается финансово заинтересовать страховые компании, банки, ломбарды и другие организации, оказывающие финансовые услуги населению.«Финансовая организация не станет перекладывать эти расходы на клиента, поскольку для нее досудебное решение более выгодно. Выплатив клиенту компенсацию по решению финансового омбудсмена, например, банк, сэкономит на судебных расходах, которые с учетом, например, компенсации морального вреда, могут быть значительными», — отметила Светлана Фурдуй.Финансовый омбудсмен и служба финансовых уполномоченных будут рассматривать в досудебном порядке обращения клиентов финансовых организаций о взыскании сумм до 500 тыс. руб. Обращение к нему в абсолютном большинстве случаев станет обязательной стадией спора гражданина и финансовой организации перед обращением в суд.Заявление можно будет подать в электронном виде, а также через МФЦ, обращение будет бесплатным. До направления обращения омбудсмену потребитель должен отправить претензию непосредственно в финансовую организацию, с которой он ведет спор. Работа службы будет финансироваться взносами Банка России и финансовых организаций.Вступление закона в силу будет поэтапным. С 3 сентября начнется подготовительный период. С 1 июня 2019 года закон станет обязательным для сегмента ОСАГО, с 28 ноября 2019 года — для остальных видов страхования.С 1 января 2020 года он распространится на микрофинансовые организации, а с первого января 2021 года — на банки, кредитные кооперативы, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды.Добровольно финансовые организации могут присоединиться к системе финансовых уполномоченных уже через 90 дней после вступления закона в силу — с третьего декабря 2018 года (уже есть страховые компании, банки и МФО, которые готовы это сделать). Добровольное досрочное присоединение приветствуется и будет учитываться Банком России при осуществлении надзора.