Пустой бак к уборочной

В правительстве Свердловской области 6 сентября 2018 года подвели первые итоги уборочной кампании. В целом, как следует из доклада главы регионального министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрия Дегтярева, предпосылок для повторения событий 2014-2015 годов, когда урожай завалило снегом, на данный момент нет. Несмотря на это, свердловские аграрии все равно завершат полевые работы с убытками. По предварительным оценкам, расходы на топливо для проведения уборочной выросли более чем на 200 млн руб. по сравнению с прошлым годом.В настоящее время темпы полевых работ у министерства продовольствия и АПК Свердловской области опасений не вызывают. После запоздалой посевной и холодного июня последующие месяцы выдались благоприятными для созревания урожая. Отставание темпов проведения уборочной кампании признано некритичным — 5-7 дней по сравнению с прошлым годом.«У нас простых лет не бывает. В этот раз у нас сложились необычные условия с посевной. Но в июле-августе погода позволила растениям набрать форму», — сказал Д. Дегтярев.Вместе с тем он отметил, что небольшая часть зерновых культур может и не созреть к окончанию уборки урожая. Ожидаемый объем собранных кормовых, по прогнозам министерства, будет сопоставим с итогами 2017 года. Если, конечно, зима в Свердловскую область не придет раньше, как в 2014-2015 году, когда поля с неубранным урожаем оказались под снегом. Тогда, в частности, безвозвратно были потеряны тысячи тонн картофеля.«Все зависит от нас, от того, как мы готовы технически. Ну и от погоды. Надеемся, что в этом году такого (как в 2014-2015 годах — прим. ред.) не будет», — сказал глава областного министерства агропромышленного комплекса и продовольствия.Однако ключевой проблемой этого года для свердловских аграриев стало резкое подорожание топлива в апреле-мае 2018 года. Несмотря на все меры, принятые правительством РФ, реальная цена на горюче-смазочные материалы (ГСМ) так и не опустилась. Стоимость дизельного топлива с начала сентября 2017 года по начало сентября 2018 года выросла на 11 тыс. руб. за тонну.В прошлом году стоимость дизтоплива для проведения сельхозработ в Свердловской области составляла 39 тыс. руб. за тонну. В настоящее время цена находится на уровне 50 тыс. руб. за тонну. Также выросли цены на бензин. Если перед уборочной кампанией в 2017 году аграрии приобретали топливо по 41,7 тыс. руб. за тонну, то в этом году стоимость бензина составила 49,3 тыс. руб. за тонну.К настоящему времени подсчитано, что для проведения уборочной кампании в 2018 году свердловским аграриям необходимо 18 тыс. тонн дизельного топлива и 2,5 тыс. тонн бензина. С учетом того, что объемы работ сопоставимы с планами на 2017 год, общие затраты на ГСМ возросли более чем на 217 млн руб. При расчете расходов из указанных объемов топлива следовало, что на закупку дизеля в 2017 году требовалось 702 млн руб., в 2018 году — 900 млн руб. Общие траты на бензин возросли с 104 млн руб. до 123 млн руб.Часть непредвиденных расходов аграриям компенсировали, но субсидии не покрыли и 50% затрат. По словам главы областного министерства агропромышленного комплекса и продовольствия, в совокупности было выделено на эти цели 94 млн руб. Из них — 31 млн руб. предоставлено из регионального бюджета, остальная сумма была направлена правительством РФ. К настоящему времени все субсидии уже розданы, но сколько предприятий получили деньги, Дмитрий Дегтярев не уточнил.Таким образом, аграриям придется покрывать расходы на сумму более 110 млн руб. из других источников, в том числе за счет экономии на подготовке к следующей посевной. В сложившейся ситуации сельхозпроизводителям остается только надеяться, что к этим затратам не прибавятся новые — от резкого изменения погодных условий.