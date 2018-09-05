Кризис
В сентябре Минфин увеличит объем закупки валюты до 426,9 млрд рублей
5 сентябрь 2018 (17:41)
Министерство финансов России увеличит плановый объем покупки валюты с 7 сентября по 4 октября до 426,9 млрд руб. Ежедневный объем закупки валюты в указанный период составит 21,3 млрд руб., говорится в информационном сообщении ведомства.
Поскольку Банк России прекратил свои интервенции, конвертация указанных средств до конца сентября 2018 года будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения Банком России эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
«Банк России будет принимать решение о возобновлении покупки иностранной валюты на открытом рынке с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», — указано в сообщении Минфина.
Напомним, что ЦБ РФ объявил, что не будет закупать валюту до конца сентября. Это сделано «для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».
Поскольку Банк России прекратил свои интервенции, конвертация указанных средств до конца сентября 2018 года будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения Банком России эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
«Банк России будет принимать решение о возобновлении покупки иностранной валюты на открытом рынке с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», — указано в сообщении Минфина.
Напомним, что ЦБ РФ объявил, что не будет закупать валюту до конца сентября. Это сделано «для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».
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