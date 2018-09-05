Кризис

Арбитражный суд Свердловской области отложил процесс о принудительной ликвидации Тагилбанка

5 сентябрь 2018 (15:03)

Арбитражный суд Свердловской области перенес дату заседания по иску ЦБ РФ о принудительной ликвидации АО «Тагилбанк» на 28 сентября 2018 года. Информация об этом размещена на сайте суда.

Напомним, что АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.

В настоящее время страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка выплачивает Сбербанк.

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