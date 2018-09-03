Группа ММК увеличила расходы на благотворительность

Фотография предоставлена пресс-службой ММК

В I полугодии 2018 года Группа Магнитогорского металлургического комбината направила на реализацию социальных программ и благотворительные цели более 1,1 млрд руб. Эта сумма почти на 8% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Как отмечают в компании, руководство ММК рассматривает проекты в сфере социальной ответственности как долгосрочные инвестиции, создающие основу для устойчивого развития компании.Традиционно наиболее крупной статьей социальных расходов является благотворительность и социальная поддержка пенсионеров и инвалидов. На эти цели в I полугодии текущего года Группа ММК направила порядка 530 млн руб., из которых около 400 млн руб. составила доля материнской компании.Благотворительный фонд «Металлург» при поддержке ММК реализует две крупнейшие комплексные благотворительные программы. Одна из них — «Забота» — направлена на улучшение качества жизни граждан старшего возраста, другая — «XXI век — детям Южного Урала» — включает в себя благотворительную поддержку детских учреждений социальной сферы и другие направления социальной поддержки подрастающего поколения.Так, в преддверии нового учебного года БФ «Металлург» по традиции организовал для детей с ограниченными возможностями и их родителей праздник. На по-семейному теплую встречу собрались более 150 участников. Детям вручили подарки — школьные портфели и канцтовары, а тем, кто их уже приобрел, — конструкторы Lego и радиоуправляемые машины. Ребята играли в подвижные игры, участвовали в состязаниях, общались. С наступающим учебным годом ребят поздравили заместитель директора благотворительного фонда «Металлург» Ирина Степанова и заведующая детским отделом Надежда Лихова.В целом на проведение праздников, посвященных Дню знаний, благотворители фонда (крупнейший из них — Магнитогорский металлургический комбинат) выделили 8 млн руб. Мероприятия в специализированных детских учреждениях, а также в микрорайонах города, школах и детских садах охватили 12 тыс. детей и подростков.Кроме того, около 200 млн руб. в I полугодии израсходовала Группа ММК на оздоровление работников и членов их семей в учреждениях санаторно-курортной сферы, 161,7 млн руб. — на лечение работников и реализацию медицинских программ.Среди основных направлений социальной поддержки Магнитогорского металлургического комбината и организаций Группы ПАО «ММК» можно также выделить программы, ориентированные на формирование принципов здорового образа жизни, а также на развитие спорта и содержание спортивных объектов (за 6 месяцев текущего года на эти цели выделено 68,1 млн руб.); проведение культурно-массовых мероприятий и содержание дворцов культуры (35,7 млн руб.); реализацию программ охраны материнства и детства, стимулирования рождаемости, поддержки многодетных семей (около 40 млн руб.).С учетом расходов на реализацию жилищных, молодежных, образовательных программ и других добровольных социальных обязательств суммарные затраты Группы ПАО «ММК» на социальные программы и благотворительность достигли в I полугодии 2018 года 1 106,4 млн руб., из которых 757,5 млн составили социальные расходы Магнитогорского металлургического комбината.«ММК всегда следовал принципам социально-ориентированной политики. Руководство компании рассматривает проекты в сфере социальной ответственности как долгосрочные инвестиции, создающие основу для устойчивого развития. Для этих целей ПАО «ММК» реализует различные социальные и инфраструктурные проекты и программы для своих работников, а также жителей города. В основе этих программ — создание благоприятных условий для решения всех вопросов жизнедеятельности: лечение и медицинское обслуживание, оздоровление и отдых, формирование здорового образа жизни, улучшение жилищных условий, культурное обслуживание, социальная поддержка ветеранов, инвалидов комбината, материнства и многодетных семей», — поясняют в компании.Отметим, что деятельность ПАО «ММК» в социальной сфере неоднократно получала высокую оценку как на региональном, так и на федеральном уровне. Так, летом текущего года проект БФ «Металлург» «Здоровье женщины как фактор укрепления института семьи и семейных ценностей» стал одним из победителей первого в 2018 году конкурса президентских грантов на предоставление государственной поддержки некоммерческим организациям.