Кризис

Банк России исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций

Банк России принял решение исключить компанию «Домашние деньги», основным бенефициаром которого является бизнесмен Евгений Бернштам, из государственного реестра микрофинансовых организаций в связи с неоднократными нарушениями требований закона и нормативных актов ЦБ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Как отмечает «Прайм», на прошлой неделе Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего разорившегося банка «Интеркоммерц», с требованием признать банкротом «Домашние деньги».



«Банк России 30 августа 2018 года принял решение об исключении сведений об обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций», — говорится в сообщении ЦБ.



Регулятор указал, что компания неоднократно нарушала требования закона и нормативные акты ЦБ, в частности, федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, а также указания ЦБ об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании. Также МФО не исполнила обязательные предписания регулятора, нарушала установленные экономические нормативы и представила недостоверные данные в отчете, касающиеся привлечения денежных средств физлиц, отметил ЦБ.



В апреле 2018 года компания «Домашние деньги» объявила технический дефолт по выпуску биржевых облигаций на 1,25 млрд руб. перед держателями — к выкупу было предъявлено бумаг на 840 млн руб.



Физические лица — кредиторы «Домашних денег» — 9 августа направили в ЦБ письмо с просьбой оказать компании содействие в ее планах по реструктуризации долга на 1,7 млрд руб.

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