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Россельхознадзор считает ситуацию с африканской чумой свиней в стране напряженной
31 август 2018 (15:26)
УрБК, Москва, 31.08.2018. С начала текущего года вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы в 17 регионах России, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Россельхознадзора.
«Эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Российской Федерации остается напряженной, и от заноса возбудителя АЧС не защищен ни один субъект Российской Федерации», — сказал представитель службы.
По данным ведомства, с начала 2018 года АЧС зарегистрирована на территории 17 субъектов РФ: Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Саратовской, Владимирской, Ленинградской, Орловской, Нижегородской, Тверской, Московской, Новгородской, Тульской, Свердловской, Ростовской и Ивановской областях, Краснодарского края и Республики Крым.
«Сохраняется выраженная сезонность неблагополучия по АЧС, которая наметилась еще на начальных этапах развития эпизоотии. Наибольшее кумулятивное число вспышек с 2007 года ежегодно отмечалось в июле», — добавили в Россельхознадзоре, отметив, что летний пик неблагополучия может быть обусловлен особенностями содержания свиней и оборотом стада свиней, в том числе в личных подсобных хозяйствах РФ.
«В весеннее-летние месяцы сельское население традиционно приобретает поросят для откорма. Имеющийся спрос создает предпосылки для нелегальной торговли животными. Поросята из неблагополучных по АЧС территорий могут быть вывезены в соседние, благополучные районы и даже другие регионы. Подобные прецеденты являются одной из основных причин возникновения очагов», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что препятствием в эффективном проведении мероприятий по недопущению распространения АЧС является неэффективное проведение мероприятий по уничтожению трупов кабанов и снижению численности этих животных. Трупы погибших от АЧС животных представляют источник распространения возбудителя этой болезни.
Напомним, что в Екатеринбурге на территории «Областного рынка на Громова» в начале августа была обнаружена продукция, зараженная африканской чумой свиней. Как выяснилось, инфицированное мясо попало на реализацию из Калининградской области, где с прошлого года не могут справиться с АЧС среди поголовья. Зараженное мясо было выявлено через систему «Меркурий» (аналог ЕГАИС для мясной продукции). Несмотря на введение ограничений, «Областной рынок на Громова» работу не приостановил.
«Эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Российской Федерации остается напряженной, и от заноса возбудителя АЧС не защищен ни один субъект Российской Федерации», — сказал представитель службы.
По данным ведомства, с начала 2018 года АЧС зарегистрирована на территории 17 субъектов РФ: Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Саратовской, Владимирской, Ленинградской, Орловской, Нижегородской, Тверской, Московской, Новгородской, Тульской, Свердловской, Ростовской и Ивановской областях, Краснодарского края и Республики Крым.
«Сохраняется выраженная сезонность неблагополучия по АЧС, которая наметилась еще на начальных этапах развития эпизоотии. Наибольшее кумулятивное число вспышек с 2007 года ежегодно отмечалось в июле», — добавили в Россельхознадзоре, отметив, что летний пик неблагополучия может быть обусловлен особенностями содержания свиней и оборотом стада свиней, в том числе в личных подсобных хозяйствах РФ.
«В весеннее-летние месяцы сельское население традиционно приобретает поросят для откорма. Имеющийся спрос создает предпосылки для нелегальной торговли животными. Поросята из неблагополучных по АЧС территорий могут быть вывезены в соседние, благополучные районы и даже другие регионы. Подобные прецеденты являются одной из основных причин возникновения очагов», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что препятствием в эффективном проведении мероприятий по недопущению распространения АЧС является неэффективное проведение мероприятий по уничтожению трупов кабанов и снижению численности этих животных. Трупы погибших от АЧС животных представляют источник распространения возбудителя этой болезни.
Напомним, что в Екатеринбурге на территории «Областного рынка на Громова» в начале августа была обнаружена продукция, зараженная африканской чумой свиней. Как выяснилось, инфицированное мясо попало на реализацию из Калининградской области, где с прошлого года не могут справиться с АЧС среди поголовья. Зараженное мясо было выявлено через систему «Меркурий» (аналог ЕГАИС для мясной продукции). Несмотря на введение ограничений, «Областной рынок на Громова» работу не приостановил.
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