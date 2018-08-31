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Россельхознадзор считает ситуацию с африканской чумой свиней в стране напряженной

31 август 2018 (15:26)

УрБК, Москва, 31.08.2018. С начала текущего года вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы в 17 регионах России, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

«Эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Российской Федерации остается напряженной, и от заноса возбудителя АЧС не защищен ни один субъект Российской Федерации», — сказал представитель службы.

По данным ведомства, с начала 2018 года АЧС зарегистрирована на территории 17 субъектов РФ: Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Саратовской, Владимирской, Ленинградской, Орловской, Нижегородской, Тверской, Московской, Новгородской, Тульской, Свердловской, Ростовской и Ивановской областях, Краснодарского края и Республики Крым.

«Сохраняется выраженная сезонность неблагополучия по АЧС, которая наметилась еще на начальных этапах развития эпизоотии. Наибольшее кумулятивное число вспышек с 2007 года ежегодно отмечалось в июле», — добавили в Россельхознадзоре, отметив, что летний пик неблагополучия может быть обусловлен особенностями содержания свиней и оборотом стада свиней, в том числе в личных подсобных хозяйствах РФ.

«В весеннее-летние месяцы сельское население традиционно приобретает поросят для откорма. Имеющийся спрос создает предпосылки для нелегальной торговли животными. Поросята из неблагополучных по АЧС территорий могут быть вывезены в соседние, благополучные районы и даже другие регионы. Подобные прецеденты являются одной из основных причин возникновения очагов», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что препятствием в эффективном проведении мероприятий по недопущению распространения АЧС является неэффективное проведение мероприятий по уничтожению трупов кабанов и снижению численности этих животных. Трупы погибших от АЧС животных представляют источник распространения возбудителя этой болезни.

Напомним, что в Екатеринбурге на территории «Областного рынка на Громова» в начале августа была обнаружена продукция, зараженная африканской чумой свиней. Как выяснилось, инфицированное мясо попало на реализацию из Калининградской области, где с прошлого года не могут справиться с АЧС среди поголовья. Зараженное мясо было выявлено через систему «Меркурий» (аналог ЕГАИС для мясной продукции). Несмотря на введение ограничений, «Областной рынок на Громова» работу не приостановил.

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