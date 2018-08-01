Рынку на Громова подложили свинью

В Екатеринбурге на территории «Областного рынка на Громова» обнаружена продукция, зараженная африканской чумой свиней (АЧС). Новость для всего региона оказалась полной неожиданностью на фоне того, что в прошлом году Свердловская область была окружена очагами АЧС, но эпидемии тогда удалось избежать. Как выяснилось, инфицированное мясо попало на реализацию из Калининградской области, где с прошлого года не могут справиться с АЧС среди поголовья. К рынку в этой связи среди потребителей может появиться достаточно много вопросов. В первую очередь к качеству отбираемой для реализации продукции.О завозе опасного мяса стало известно из распоряжения губернатора Свердловской области о введении карантина на территории региона. Согласно документу, зараженная свинина была обнаружена в холодильных камерах ООО «Торговый дом «Экопродукт» в Екатеринбурге на улице Кутузова и «Областного рынка на Громова» (ГУП СО «ГРВЦ «ИнЭкспо»). Поставщиком продукции оказалось ООО «Поречье» из Калининградской области, где с прошлого года не могут расправиться с распространением африканской чумы.Как пояснили УрБК в управлении Россельхознадзора по Свердловской области, зараженное мясо было выявлено через систему «Меркурий» (аналог ЕГАИС для мясной продукции).«С ветеринарными и сопроводительными документами все было в порядке. Мы выявили через систему «Меркурий», что эта продукция была доставлена из Калининградской области, где зафиксированы вспышки африканской чумы», — сказала пресс-секретарь надзорного ведомства Наталья Сайфулина.По ее словам, всего из распределительного центра для уничтожения было изъято 700 кг свинины (в том числе мяса, которое оказалось рядом с зараженной продукцией). В реализации «Областного рынка на Громова» было обнаружено 60 кг готовой продукции.Появление зараженного мяса на областном государственном предприятии в первую очередь вызывает вопросы к качеству внутреннего контроля. Ведь согласно инструкции по борьбе с АЧС, опубликованной Россельхознадзором, мясо из зараженных регионов не должно приобретаться для реализации. В 2017 году как раз такие ограничения и были введены, когда в Тюменской, Челябинской и Курганской областях почти одновременно появились очаги африканской чумы свиней. Кроме того, вызывает вопросы качество приобретаемой продукции до того периода, когда была запущена система «Меркурий».В настоящее время областной департамент ветеринарии и Роспотребнадзор занимаются изъятием инфицированной свинины. Администрации Екатеринбурга поручено проследить за тем, чтобы на территории указанных организаций не было бродячих собак. Также должна быть проведена дезинфекция всех помещений, где хранилось инфицированное мясо. Кроме того, по условиям карантина в радиусе 5 км от источника обнаружения зараженной партии будет организован контроль за поголовьем свиней.Примечательно, что несмотря на введение ограничений, «Областной рынок на Громова» работу не приостановил. Как пояснили в департаменте информполитики Свердловской области, деятельность предприятия была продолжена, поскольку инцидент не создает никакой угрозы для жизни и здоровья людей. Инфекция вместе с тем выявлена в ограниченной партии.Для здоровья потребителя АЧС действительно никакой опасности не представляет. Но, по словам Н. Сайфулиной, африканская чума распространяется через других животных. При самом неблагоприятном развитии ситуации может быть нанесен огромный ущерб агропромышленному комплексу региона. Достаточно вспомнить о последствиях вспышки туберкулеза в Алапаевском районе среди поголовья крупного рогатого скота в ноябре 2017 года. Тогда это привело к полному уничтожению всего поголовья в СХПК «Путиловский» — всего 1,5 тыс. коров.К каким последствиям может привести завоз в Екатеринбург зараженного мяса, участники агропромышленного комплекса прогнозировать не берутся. По всей видимости, все будет зависеть от жесткости ограничений и итогов начавшейся проверки, которую проводят надзорные органы.