Школьные обеды в зоне риска

Завершение учебного года 2017-2018 в Екатеринбурге было отмечено серией массовых отравлений в школах, которые обслуживало ЕМУП «Золушка». После проверок было возбуждено уголовное дело и отстранено руководство муниципального предприятия. Однако ЕМУП по-прежнему остается одним из ключевых поставщиков готовых блюд для учебных заведений. Кроме того, не решена проблема с контролированием работы предприятия и пищеблоков из-за нехватки медработников.Напомним, серия массовых отравлений произошла в апреле 2018 года в школах № 17, № 175, гимназии № 5, гимназии № 120, лицее № 109, лицее № 173. Все они находились на обслуживании ЕМУП «Золушка», которое поставляло школьные обеды. После этого в пищеблоки учебных заведений и в само предприятие пришли с проверкой представители прокуратуры и Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.Как пояснила 28 августа 2018 года на пресс-конференции руководитель отдела надзора по гигиене детей и подростков областного управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева, причиной массового отравления стало нарушение правил личной гигиены сотрудниками предприятия.«Все вспышки кишечных заболеваний произошли из-за человеческого фактора. Мы не выявили проблем ни с технической базой образовательной организации, ни с качеством воды или с неработающим оборудованием, как в былые времена», — сказала Н. Моисеева.Представитель надзорного ведомства также указала на слабый контроль над сотрудниками школьных пищеблоков и работниками муниципального предприятия. Так, выяснилось, что в учебных заведениях не хватает медработников, которые должны осуществлять проверку на местах.Прокуратура, со своей стороны, установила, что ЕМУП «Золушка» вдобавок обвешивало учащихся — готовые блюда не соответствовали весу, указанному в меню-раскладке. Например, средняя масса филе куриного, запеченного с сыром, составила 63,5 гр. при заявленных в меню 80 гр., каши гречневой рассыпчатой — 132 гр. при заявленных 180 гр. и так далее. Нередко при приготовлении блюд использовались просроченные продукты и гнилые овощи и фрукты.По итогам проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении семи шеф-поваров школьных столовых гимназий № 5, 120, лицеев № 109, 173, средних школ № 17, 175, а также в отношении юридического лица ЕМУП «Золушка» по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Предприятие получило штраф на сумму 30 тыс. руб.Однако административными делами проверка не ограничилась. Постепенно к работе надзорных ведомств подключились сотрудники региональных управлений ФСБ и ФАС, а также специалисты областного минфина. У новых проверяющих возникли подозрения, что муниципальное предприятие устроило махинации при закупках продуктов питания.В частности, размещенные в единой информационной системе сведения об объемах и стоимости закупаемых продуктов питания не соответствовали действительности. В ряде случаев стоимость за единицу товара была завышена (от 4 до 290%). К примеру, ЕМУП «Золушка» заключило 52 договора на поставку продуктов питания на общую сумму свыше 115 млн руб. При заключении контрактов на приобретение сливочного масла количество продукции было уменьшено со 151 тыс. 339 пачек до 138 тыс. 437. Стоимость единицы продукции увеличена с 63 руб. за пачку — до 94 руб. за пачку. Таким образом, по трем договорам общая стоимость была завышена на 3 млн руб.Комплексная проверка ряда ведомств привела к тому, что было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Подозреваемым стал директор МУП «Золушка» Денис Мардарьев. Впоследствии его отстранили от должности, однако само предприятие продолжает работу. Никаких решений о его временном закрытии не принималось.Вместе с тем после массовых проверок глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб запустил процедуру акционирования муниципального предприятия. Как впоследствии пояснили в горадминистрации, МУП «Золушка» попало в план приватизации в связи с «установкой от федеральных властей»: избавляться от активов, которые оказались в условиях конкуренции. Почему это произошло после отравления в школах и проверок, в администрации города не пояснили.Судя по текущему положению дел, новый учебный год 2018-2019 школы Екатеринбурга будут встречать при старых условиях питания. Проблема с нехваткой учебных заведений медработниками по-прежнему не решена. ЕМУП «Золушка» даже после акционирования останется по факту муниципальным предприятием (предполагается 100% участие в предприятии администрации Екатеринбурга).О фактическом ужесточении контроля за работой ЕМУП говорить также, по всей видимости, не приходится. На данный момент для предотвращения массовых отравлений региональное управление Роспотребнадзора выпустило приказ с инструкциями о проверке пищеблоков. Но с учетом нехватки кадров, точное исполнение этого предписания находится под вопросом. Соответственно, нет никаких гарантий, что в новом учебном году не повторится прежняя история.