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Ростехнадзор требует приостановить работу Серовского завода ферросплавов
28 август 2018 (15:58)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. Уральское управление Ростехнадзора через суд требует приостановить деятельность АО «Серовский завод ферросплавов» из-за нарушения требований промышленной безопасности.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, инспекторы Ростехнадзора по согласованию с прокуратурой провели внеплановую проверку предприятия после того, как в начале июля на заводе погибла крановщица. В ходе проверки специалисты выявили 26 нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности.
«В том числе были обнаружены нарушения, явившиеся непосредственно причиной несчастного случая, а именно: применение разливочного ковша, содержащего влажные заправочные материалы; отсутствие необходимой операции сушки разливочных ковшей; недостатки в технологической документации и неудовлетворительная организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объекте», ― сообщили в Уральском управлении Ростехнадзора.
По результатам проверки инспекторы возбудили в отношении АО «Серовский завод ферросплавов» административное дело по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». Указанная статья предусматривает приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Протокол об административном правонарушении передан в Серовский районный суд с целью приостановки эксплуатации объекта.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, инспекторы Ростехнадзора по согласованию с прокуратурой провели внеплановую проверку предприятия после того, как в начале июля на заводе погибла крановщица. В ходе проверки специалисты выявили 26 нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности.
«В том числе были обнаружены нарушения, явившиеся непосредственно причиной несчастного случая, а именно: применение разливочного ковша, содержащего влажные заправочные материалы; отсутствие необходимой операции сушки разливочных ковшей; недостатки в технологической документации и неудовлетворительная организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объекте», ― сообщили в Уральском управлении Ростехнадзора.
По результатам проверки инспекторы возбудили в отношении АО «Серовский завод ферросплавов» административное дело по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». Указанная статья предусматривает приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Протокол об административном правонарушении передан в Серовский районный суд с целью приостановки эксплуатации объекта.
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