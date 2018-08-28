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Агентство Moody’s оценило последствия новых санкций США для экономики РФ

УрБК, Москва, 28.08.2018. Новые введенные санкции США против РФ окажут ограниченное влияние на финансирование российского правительства или российскую экономику. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обзор международного рейтингового агентства Moody’s.



«За последние годы произошло существенное сокращение торговли между Россией и США, и российское правительство имеет минимальную зависимость от внешнего банковского финансирования. Как следствие, кредитное влияние недавно введенных санкций на финансирование российского правительства или российскую экономику, скорее всего, будет относительно ограниченным, если они не вызовут значительного снижения доверия инвесторов», — отмечается в документе.



Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник, 27 августа 2018 года, по вашингтонскому времени (07.00 мск). Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

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